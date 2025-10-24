БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карина Константинова и Келтерн с убедителна победа в третия кръг на Еврокъп

Спорт
Константинова се отчете с 3 точки, 8 борби и 7 асистенции за 25 минути в игра

един сезон карина константинова келтерн
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Карина Константинова и нейният германски отбор Келтерн надиграха косовския Пея с 92:57 при домакинството си в третия кръг от група F на Еврокъп. За Келтерн победата е трета поредна и тимът остава начело във временното подреждане в групата.

Константинова се отчете с 3 точки, 8 борби и 7 асистенции за 25 минути в игра за състава, воден от помощник-треньора на представителния отбор на България при дамите Матеа Тавич.

В следващия кръг Келтерн гостува на литовския Кибиркстис Вилнюс на 30 октомври.

