Карина Константинова и Келтерн се доближиха до плейофите в Еврокъп

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Баскетболната националка допринесе за важния успех на германките на европейска сцена.

Карина Константинова и Келтерн се доближиха до плейофите в Еврокъп
Снимка: fiba.com
Карина Константинова и Рутроник Старс Келтерн вече са с единия крак в плейофите на Еврокъп. Българката и нейните съотборнички постигнаха ценен успех при гостуването си на Кибиркщис Вилнюс след 87:69 в мач от четвъртия кръг в група F.

Константинова започна сред титулярите и допринесе за четвъртата поредна вярна стъпка на германките във втория по сила турнир при жените на Стария континент. Българската националка бе близо до дабъл-дабъл. Гардът завърши с 9 точки, 3 борби, 8 асистенции и 4 откраднати топки за 34 минути в игра. При стрелбата си тя бе 3/4 от средна дистанция, 0/1 зад дъгата и 3/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Баскетболистките на Матеа Тавич са с пълен актив от четири победи и заемат еднолично първото място в групата. На 5 ноември (сряда) Константинова и компания ще бъдат домакини на Хомутов.

Гостите наложиха контрол още през първата част, спечелена с 25:15. Домакините показаха малко по-добра игра във втория период, но действащите шампионки на Германия се изстреляха при 41:34 на голямата почивка.

Този сценарий се повтори и в третия период, а германският отбор се откъсна с 10 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка гостите направиха аванса си ще по-сериозен и интригата се изпари.

Алексаднра Вилке наниза 25 точки за Келтерн.

#Еврокъп за жени 2025/26 #БК Рутроник Старс Келтерн #Карина Константинова

