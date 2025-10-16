Карина Константинова помогна за още един успех на Келтерн в Еврокъп

Карина Константинова напомни за себе си и помогна на Рутроник Старс Келтерн да се пребори за втори пореден успех в Еврокъп. Българката и нейните съотборнички спечелиха при гостуването си на Хомутов с 66:60 в мач от втория кръг в група K.

Константинова започна в стартовата петица и имаше ефект от нейните изяви. Българската националка не пропусна да загатне за своите възможности в нападение. Гардът завърши с 12 точки, 5 борби, 5 асистенции и 1 отнета топка за 32 игрови минути. При стрелбата си тя бе 2/2 от близко разстояние, 1/5 от далечна дистанция и 5/8 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Баскетболистките на Матеа Тавич оглавиха класирането в групата с актив от две победи. На 23 октомври (четвъртък) Константинова и компания ще приемат Пея.

Първата част се оказа равностойна и след нейния край домакините се отскубнаха само с 2 точки. Ситуацията не се промени и в следващата десетка, като и този път чехкините оформиха 35:33 в своя полза на голямата почивка.

Гостите не останаха длъжни и чрез силен край на третата част стигнаха до обрат, повеждайки с 5 точки. Във финалната десетка отново имаше интрига, но германките отново използваха силен край, за да си тръгнат с успеха.

Александра Вилке наниза 13 точки за действащите шампионки на Германия.