Българската националка сред най-добрите за германките.

Карина Константинова с ключова роля за успешния старт на Келтерн в Еврокъп
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Карина Константинова остави добри впечатления и допринесе за победоносния старт на Рутроник Старс Келтерн през новия сезон в Еврокъп. Пред своя публика българката и нейните съотборнички отказаха Кибиркщис Вилнюс със 76:63 в мач от първия кръг в група F.

Константинова започна в стартовата петица и бе сред баскетболистките с ключова роля за успеха на германките. Българската националка постави името си в графата за най-резултатните. Гардът финишира с 13 точки, 5 борби, 4 асистенции и 5 откраднати топки за 34 игрови минути. При стрелбата си тя бе 1/4 от близка дистанция, 3/3 зад арката и 2/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

На 15 октомври (сряда) съставът, воден от Матеа Тавич, ще бъде гост на Хомутов.

Първата част предложи размяна на серии, но след нейния край домакините си осигуриха аванс от 6 точки. Шампионките на германия увеличиха оборотите и разликата във втория период, за да се изстрелят при 41:30 на голямата почивка.

Германките рядко отстъпваха инициативата и при подновяването на играта, повеждайки с 12 точки в края на предпоследната десетка. В последната част гостите показаха зъби и стопиха изоставането си, но техните съперници не позволиха срив и удържаха победата.

Невена Росич също отбеляза 13 точки за Келтерн.

Анджелина Радич (6 борби) и Джаприйс Дийн отговориха с по 16 точки за литовките.

