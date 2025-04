Карвахал може да отнесе санкция, заради спречкването с Букайо Сака

Защитникът на Реал Мадрид Даниел Карвахал може да бъде санкциониран за поведението си по време на двубоя на испанския гранд срещу Арсенал от четвъртфиналите на Шампионската лига, съобщава местният вестник "Марка". Белия балет отстъпи при домакинството си в сряда вечер с 1:2 и отпадна от турнира с общ резултат 1:5.

33-годишният десен бек, който се възстановява от контузия от октомври насам, не бе в състава за реванша срещу "артилеристите" и няма право да стои край терена, но на почивката влезе в конфликт с футболиста на лондончани Букайо Сака. Английският национал изпусна дузпа през първото полувреме, а докато излизаше от терена, Карвахал се насочи към него и двамата размениха реплики.

Dani Carvajal vs Bukayo Saka in the tunnel after first half. pic.twitter.com/AgRZIPzs4O