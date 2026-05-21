БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Чете се за: 04:05 мин.
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Късна атака донесе победа за Алек Сегерт в 12-ия етап от Джиро д’Италия (Гледайте най-интересното тук)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Други спортове
Запази

Белгиецът изненада фаворитите в спринта, Еулалио запази розовата фланелка

късна атака донесе победа алек сегерт етап джиро дrsquoиталия
Снимка: AP Photo
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Белгийският колоездач Алек Сегерт от тима на "Бахрейн Викториъс“ спечели 12-ия етап от Джиро д'Италия. Той се състоеше в 175-километровия преход от Империя до Нови Лигуре в региона Пиемонт.

23-годишният състезател стигна до успеха след отлично преценена късна атака, с която успя да изненада фаворитите в спринта и да пресече финалната линия с време от 3:53:00 часа. „Победата е най-хубавото чувство“, заяви Сегерт след финала.

Втори завърши неговият сънародник Тун Аертс със същото време, а трети се нареди уругваецът Томас Силва, който продължава силното си представяне в тазгодишното издание на надпреварата.

Етапът започна с ранно откъсване на петима колоездачи, сред които и белгиецът Йеле Гийнс, но те бяха неутрализирани преди първото по-сериозно изкачване – Коле Джово. Впоследствие темпото се повиши, а отборът на „Movistar“ се опита да подготви почвата за спринт с Орлуис Аулар.

Тежките изкачвания в средата на трасето обаче разкъсаха колоната и оставиха извън основната група някои от водещите спринтьори, включително Джонатан Милан и Пол Мание. Така финалът изглеждаше отворен за нови сценарии.

Точно в този момент Сегерт предприе решителната си атака – около три километра преди финала. Белгиецът успя да се откъсне и да задържи минималния си аванс до края.

"Мислех за тази атака още от снощи. Знаех точно къде да тръгна и състезанието се разви перфектно за мен. Спринтьорите бяха на предела си и се възползвах максимално“, добави победителят.

В генералното класиране начело остава португалецът Афонсо Еулалио с общо време от 48:10:38 часа. Той води с 33 секунди пред датчанина Йонас Вингегор и с 2:03 минути пред нидерландеца Тимен Аренсман.

Вингегор запазва първото място и в класирането при катерачите със 111 точки, следван от испанеца Диего Севиля с 60.

ПРОСЛЕДЕТЕ НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО ОТ ЕТАПА ВЪВ ВИДЕОТО!

Свързани статии:

Джонатан Нарваес записа трета етапна победа в Джиро д'Италия (Гледайте най-интересното тук)
Джонатан Нарваес записа трета етапна победа в Джиро д'Италия (Гледайте най-интересното тук)
Еквадорецът спечели 11-ия етап от състезанието.
Чете се за: 02:25 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
1
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
2
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
3
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
4
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски
5
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел...
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит
6
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Спорт

Фил Фодън и Коул Палмър няма да попаднат в състава на Англия за Мондиал 2026
Фил Фодън и Коул Палмър няма да попаднат в състава на Англия за Мондиал 2026
Яник Синер започва похода си към титлата на Ролан Гарос срещу квалификант, Новак Джокович е в другата половина Яник Синер започва похода си към титлата на Ролан Гарос срещу квалификант, Новак Джокович е в другата половина
Чете се за: 01:37 мин.
Eрлинг Холанд и Мартин Йодегор водят Норвегия към Мондиал 2026 след 28-годишно чакане Eрлинг Холанд и Мартин Йодегор водят Норвегия към Мондиал 2026 след 28-годишно чакане
Чете се за: 02:32 мин.
Усман Дембеле: Ще бъда напълно готов за финала на Шампионската лига, нямам съмнение Усман Дембеле: Ще бъда напълно готов за финала на Шампионската лига, нямам съмнение
Чете се за: 01:37 мин.
Канада пречупи Норвегия след продължение на световното по хокей на лед Канада пречупи Норвегия след продължение на световното по хокей на лед
Чете се за: 01:40 мин.
Денислава Глушкова достигна финала на двойки в Клагенфурт Денислава Глушкова достигна финала на двойки в Клагенфурт
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Глоба от 2556 евро за Петьо Петров - Еврото: Съдът отмени задържането му под стража (ОБЗОР)
Глоба от 2556 евро за Петьо Петров - Еврото: Съдът отмени...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Дебати по правилника за НС: Остри спорове между управляващи и опозиция Дебати по правилника за НС: Остри спорове между управляващи и опозиция
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Затварят блок 2 на ТЕЦ „Бобов дол“ Затварят блок 2 на ТЕЦ „Бобов дол“
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026 Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Опит за измама на матурата по БЕЛ: Хванаха 11 зрелостници в Хасково...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Посещение по случай 24 май: Председателят на парламента ще се...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Дипломация около Иран: Доналд Тръмп очаква "правилните...
Чете се за: 01:15 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ