Кими Антонели ще стартира от първа позиция за Гран при на САЩ във Формула 1

Пилотът на Мерцедес Кими Антонели ще стартира от първа позиция за Гран при на САЩ - състезание, което може да го превърне в най-младия световен шампион във Формула 1 и първия италианец с титлата от 1953 година насам, стига резултатите тази вечер след 22:00 часа българско време да се развият в негова полза.

Антонели записа най-добро време от 1:34.035 минути в първата си бърза обиколка от финалната фаза, с което изпревари с 0.179 секунди Макс Верстапен – победител от миналогодишното състезание в Остин, както и победител в последните два старта за сезона - в Малайзия и Сингапур. Ферстапен (Ред Бул) се нареди до 20-годишния пилот на първа редица след съботната квалификация на пистата Circuit of the Americas в Остин (Тексас), постигайки резултат 1:34.214 минути. Съотборникът му Исак Хаджар остана трети (1:34.250), а Шарл Льоклер от Ферари допълни втората редица с време 1:34.267 минути.

Антонели има преднина от 102 точки в шампионата пред най-близкия си конкурент и съотборник Джордж Ръсел, който се класира шести, като след днешното състезание от 56 обиколки остават още 125 точки за разиграване. За да си осигури титлата в Тексас, италианецът трябва да грабне победата, при условие че Ръсел не завърши по-напред от девето място, а седемкратният шампион Люис Хамилтън (Ферари) – не по-напред от пето. В противен случай следващият шанс на Кими Антонели ще бъде в Мексико в предстоящия уикенд. Хамилтън зае пето място, след като постигна най-добро време в последната свободна тренировка, но не успя да запази същото темпо и в квалификацията.

Спечеленият полпозишън беше първи за Антонели след състезанието в Белгия през юли и общо седми за сезона, след като той намери нужната скорост точно в най-подходящия момент.

„Макс беше много бърз, а Исак се справи невероятно, така че няма да бъде лесно. Ще се опитаме да направим добър старт и се надявам да влезем първи в завой номер 1, след което да диктуваме темпото - макар че битката ще бъде много оспорвана“, коментира италианският пилот.

„Нямаше грешки, просто липсваше сцепление - колата започна силно да поднася. А в последната обиколка, както се вижда, нещата просто не се получиха, отчасти заради вятъра в някои участъци“, каза Верстапен и допълни:

„Опитваш се да натиснеш малко повече, но попадаш върху неравност, колата започва да подскача като кенгуру и следва сериозно поднасяне - тогава вече знаеш, че обиколката е провалена."

Шарл Льоклер припомни, че през 2024 година е спечелил състезанието, тръгвайки от четвърта позиция, като се надява да повтори постижението си. Той отдаде проблемите си в събота на температурата на гумите.