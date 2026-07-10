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Китай се готви за мощния тайфун "Бави" след поредица бури, взели 50 жертви

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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По света
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мощен тайфун приближава югозападните острови япония
Снимка: БТА
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Мощен тайфун приближава източното крайбрежие на Китай след поредицата бури, които тази седмица отнеха живота на 50 души в две други части на страната, предаде Асошиейтед прес.

Очаква се тайфунът "Бави", с максимална скорост на ветровете от 162 километра в час, да премине първо през северната част на Тайван и тази нощ да предизвика проливни дъждове на острова с 23 милиона жители. Днес учебните заведения в столицата Тайпе бяха затворени, а рибарските лодки бяха привързани на пристанищата в Северен Тайван. Много полети до Хонконг и други градове са отменени до събота, съобщи Централната информационна агенция на Тайван.

Според прогнозите тайфунът ще достигне континента утре вечер, като ще засегне районите на юг от Шанхай на границата между провинциите Фуцзян и Чжъцзян. Повече от 17 000 души бяха евакуирани в провинция Чжъцзян, а 170 000 спасители са в състояние на повишена готовност, предаде агенция Синхуа. В провинция Фуцзян беше преустановено движението по някои фериботни маршрути заради силните ветрове и бурното море, а местните власти призоваха рибарските лодки да се върнат в пристанищата.

В Южен Китай властите обявиха вчера, че 39 души за изгубили живота си при наводнения, причинени от тропическата буря "Майсак", в няколко части от провинция Гуанси след дни на рекордно количество валежи. Още 11 души загинаха в Централен Китай, където силни гръмотевични бури и торнада опустошиха провинция Хубей в понеделник вечерта.

Супертайфунът "Бави" намали силата си по-рано тази седмица, когато предизвика силни ветрове на остров Сайпан и други американски отвъдморски територии в Тихия океан. По-рано японските власти предупредиха, че тайфунйт приближава отдалечена островна верига в югозападната част на Япония, като се очаква те да предизвикат ураганни ветрове, проливни дъждове, свлачища и наводнения.

#Япония #Китай #тайфун #Тайван

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