Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
"Климатът – горещата истина": Мръсен въздух на прицел: Как гражданите могат да търсят правата си в съда?

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Снимка: БТА
Ако се съмнявате, че въздухът около вас е прекалено мръсен и застрашава здравето ви, можете да потърсите съдебна защита. Екологичните и климатичните казуси все по-често се защитават в съда чрез основни права, записани в Хартата на ЕС. Кой може да заведе подобно дело и кои са най-честите казуси?

Адвокат Михаил Екимджиев е част от група юристи, осъдили община Пловдив заради мръсен въздух. Делото продължава години наред и завършва с успех с решение на ВКС след два неуспеха на по-ниски инстанции.

Михаил Екимджиев, адвокат: "Важно е да имаш воля, устойчивост и мотивация. Решихме група адвокати от нашето сдружение, че дължим това на пловдивчани и децата си. Спечелихме делото в средата на 2021 година. Самото дело продължи над 10 години. Имаше доста тежки комплексни експертизи. Над 10 000 лева струваше всичко, но след като спечелихме делото, голяма част от тези пари ни бяха възстановени."

Има и други казуси, за които гражданите рядко се сещат, че могат да търсят правата си.

Александър Коджабашев, адвокат: "Ако вашето жилище е на 5 метра от кофата за боклук и той не бъде своевременно извозен и е лятно време, в действителност търпите вреди. Делото за миризми от несвоевременно извозен боклук, за неимуществени вреди, ми се струва сравнително лесно. Пишеш "живея на партера, през месец юли боклукът не беше извозен 2 седмици, не можах да си отварям прозорците". Тоест едно такова дело не е сложно да се заведе."

Във фокуса на съдебните битки все по-често попадат сметищата в близост до населени места.

Александър Коджабашев, адвокат: "Лица, които изхвърлят смет на неразрешени за това места, носят отговорност. Отговорност носи и кметът на общината."

Дела, свързани с климатичните права, могат да бъдат завеждани както от засегнати граждани, така и от неправителствени организации.

Михаил Екимджиев, адвокат: „Десетки хиляди хора в България умират и това са данни на СЗО от превишаване нивата на фини прахови частици. Десетки хиляди деца, които са най-уязвими заради това, че са с нисък ръст, от ауспусите на автомобилите, се разболяват от алергии, астми, различни тежки белодробни заболявания, а в последните години фини прахови частици бяха открити дори в мозъка.“

Експертите казват, че подобни дела са бавни и трудни, но през последните години все повече зачестяват.

#права #мръсен въздух #съд

