Климатични аномалии и геополитика: Лошото време бави укрепването на източния фланг на НАТО

Климатични аномалии бавят укрепването на източната граница на НАТО. Проливни валежи затрудняват изграждането на защитни съоръжения по границите на Латвия с Русия и Беларус. Според първоначалните планове съоръженията по латвийско-руската граница трябва да бъдат завършени до октомври. А до края на 2026 Латвия се надяваше напълно да е укрепила границите си с двете държави.

Горещото и сухо лято в Европа не се отнася за Латгалия - район в източната част на Латвия. От май досега, там е имало само 4 дни без валежи. Метеорологична обстановка не само затруднява, но на места тя спря изграждането на съоръжения по границите с Русия и Беларус.

Сергейс Криловс, служител в Държавна гранична охрана: "Отдавна работя тук, но за първи път виждам толкова дъждовно лято. Дори през пролетта времето беше по-хубаво. Понякога се налага да изваждаме хора от калта."

Според Латвийския център по метеорология, за 4 месеца количеството валежи в граничните райони е надвишило средномесечното с повече от 100%. Обикновено лятото в Латгалия е меко. Но метеоролозите напомнят, че климатичните промени не носят само жега, a и проливни дъждове.



Именно това се случва през последните месеци над Балтийския регион. Резултатът е, че строителните площадки по границите с Русия и Беларус са залети с кал и вода.

Салвис Янис Вечелис, служител в строителна компания: "Това е едно от двете места, от които може да се достигне до 10-километровия участък. Може да се продължи пеша, но доставката на строителни материали е невъзможна.

Досега Латвия е укрепила 250 километра от границата с Русия. Остават, обаче 20 километра за изграждане на съоръжения. Телените огради трябва да бъдат поставени до октомври. А до края на 2026 година трябва да бъде завършено и изграждането на технологичната инфраструктура.



Поставянето на телена мрежа по латвийско-беларуската граница е завършено. Изградени са и понтонни мостове, трябва, обаче да се изградят обходни пътища. Дали плановете ще се реализират, зависи единствено от метеорологичните условия.

Даце Плотниеце, началник-отдел в Държавна гранична охрана: "Първото нещо, което правят ръководителите на проекта, когато се събудят сутрин е да проверят прогнозата за времето - за деня и за следващата седмица. Следим, наблюдаваме ситуацията и се надяваме времето да се стабилизира."

Укрепването на границите на Латвия с Русия и Беларус е част от така наречената "Балтийска отбранителна линия", която трябва да осигури защита на източния фланг на НАТО. Освен поставяне на телени мрежи, по границите с двете държави, Латвия строи наблюдателни кули, изграждат се бетонни пирами, копаят се ровове. Предвижда се също да бъдат построени бункери, както и укрепления за пехотата.