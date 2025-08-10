БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Климатични аномалии и геополитика: Лошото време бави укрепването на източния фланг на НАТО

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Запази

Проливни валежи затрудняват изграждането на защитни съоръжения по границите на Латвия с Русия и Беларус

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Климатични аномалии бавят укрепването на източната граница на НАТО. Проливни валежи затрудняват изграждането на защитни съоръжения по границите на Латвия с Русия и Беларус. Според първоначалните планове съоръженията по латвийско-руската граница трябва да бъдат завършени до октомври. А до края на 2026 Латвия се надяваше напълно да е укрепила границите си с двете държави.

Горещото и сухо лято в Европа не се отнася за Латгалия - район в източната част на Латвия. От май досега, там е имало само 4 дни без валежи. Метеорологична обстановка не само затруднява, но на места тя спря изграждането на съоръжения по границите с Русия и Беларус.

Сергейс Криловс, служител в Държавна гранична охрана: "Отдавна работя тук, но за първи път виждам толкова дъждовно лято. Дори през пролетта времето беше по-хубаво. Понякога се налага да изваждаме хора от калта."

Според Латвийския център по метеорология, за 4 месеца количеството валежи в граничните райони е надвишило средномесечното с повече от 100%. Обикновено лятото в Латгалия е меко. Но метеоролозите напомнят, че климатичните промени не носят само жега, a и проливни дъждове.

Именно това се случва през последните месеци над Балтийския регион. Резултатът е, че строителните площадки по границите с Русия и Беларус са залети с кал и вода.

Салвис Янис Вечелис, служител в строителна компания: "Това е едно от двете места, от които може да се достигне до 10-километровия участък. Може да се продължи пеша, но доставката на строителни материали е невъзможна.

Досега Латвия е укрепила 250 километра от границата с Русия. Остават, обаче 20 километра за изграждане на съоръжения. Телените огради трябва да бъдат поставени до октомври. А до края на 2026 година трябва да бъде завършено и изграждането на технологичната инфраструктура.


Поставянето на телена мрежа по латвийско-беларуската граница е завършено. Изградени са и понтонни мостове, трябва, обаче да се изградят обходни пътища. Дали плановете ще се реализират, зависи единствено от метеорологичните условия.

Даце Плотниеце, началник-отдел в Държавна гранична охрана: "Първото нещо, което правят ръководителите на проекта, когато се събудят сутрин е да проверят прогнозата за времето - за деня и за следващата седмица. Следим, наблюдаваме ситуацията и се надяваме времето да се стабилизира."

Укрепването на границите на Латвия с Русия и Беларус е част от така наречената "Балтийска отбранителна линия", която трябва да осигури защита на източния фланг на НАТО. Освен поставяне на телени мрежи, по границите с двете държави, Латвия строи наблюдателни кули, изграждат се бетонни пирами, копаят се ровове. Предвижда се също да бъдат построени бункери, както и укрепления за пехотата.

#Латгалия #климатични аномалии #НАТО

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки...
Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село Бачково
2
Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село...
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
3
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия...
Реакция на авиокомпанията, която не позволи на дете в инвалидна количка да се качи на самолета
4
Реакция на авиокомпанията, която не позволи на дете в инвалидна...
Остава тежка ситуацията край Сунгурларе
5
Остава тежка ситуацията край Сунгурларе
Без вода - вандали източиха водопреносната мрежа на село Бъзън
6
Без вода - вандали източиха водопреносната мрежа на село Бъзън

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
4
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
5
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
6
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...

Още от: Политика

Домашен арест за бившия бразилски президент Болсонаро
Домашен арест за бившия бразилски президент Болсонаро
Наталия Киселова продължава участието си на Шестата световна конференция на председателите на парламенти Наталия Киселова продължава участието си на Шестата световна конференция на председателите на парламенти
Чете се за: 02:55 мин.
Проблемът с хибридните атаки на Кремъл - на фокус в посещението на Росен Желязков в Молдова Проблемът с хибридните атаки на Кремъл - на фокус в посещението на Росен Желязков в Молдова
Чете се за: 03:50 мин.
България е готова да сподели своя опит от преговорния процес за ЕС, обяви премиерът Желязков България е готова да сподели своя опит от преговорния процес за ЕС, обяви премиерът Желязков
Чете се за: 03:57 мин.
Продължават антиправителствените протести в Украйна: Володимир Зеленски е обвинен в авторитаризъм Продължават антиправителствените протести в Украйна: Володимир Зеленски е обвинен в авторитаризъм
Чете се за: 01:25 мин.
Световните реакции след решението на Франция да признае палестинска държава Световните реакции след решението на Франция да признае палестинска държава
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

Пожарът в Сунгурларе: Ситуацията остава критична, пожарът не отстъпва
Пожарът в Сунгурларе: Ситуацията остава критична, пожарът не отстъпва
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията „Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Отново се разгоря пожарът в Пирин
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп - Путин: ЕС и Киев срещу договорка без Украйна
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Тайните на забравената църква край Царевец
Чете се за: 12:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ