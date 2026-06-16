Клуб „Еделвайс“ организира поход през Искърското дефиле

Възпоменателен поход по случай 150 година от гибелта на двама Ботеви четници организира клуб Еделвайс. Доброволците минаха по следите на героите в Искърското дефиле. В похода се включи и Полина Цветанова - наследник на първия знаменосец на Ботевата чета - Никола Симов, по прякор Курото. Маршрутът на групата започва от малък паметник при село Оплетня, продължава нагоре през скалите край едно от тайните места, където са се укривали Ботевите четници, и накрая достига местността Русинов дел край село Миланово.

Христо Христов, клуб Еделвайс (организатор): „Здравейте, днес е 14 юни, и със похода, който правим честваме едно паметно събитие, на този ден преди 150 години, двама ботеви четници, търсейки спасението, загиват близо до река Искър, при село Оплетня. Сега направихме възпоменателен поход по пътеката, която подготвяме още от зимата.“

Историческата пътека все още не е напълно завършена. Тя се изгражда изцяло с дарения и доброволния труд на участниците.

Христо Христов, клуб Еделвайс (организатор): „Ето сега по радиостанцията ни се обажда един много специален гост на днешното събитие, това е Поли, която е пра-пра-племенница на знаменосеца на ботевата чета, на първия знаменосец - Никола Симов - Курото.“ Полина Цветанова, наследник на знаменосеца на Ботевата чета Никола Симов - Курото: „Знам, че е бил много смел човек, знам, че хората казват, че е носил едно наистина мъжко и смело сърце и вярвам, че повечето млади днес трябва да взимаме пример и да носим по едно смело сърце в гърдите си.“

Близо 40 души се включват в похода - най-възрастният сред тях е на 82 години, а най-младият на 8.

Бочи Леонкиев, 82 години: „Истината е движението, не се ли движи човек - свършва, това поддържа краката и цялото тяло, сърце, всичко. Движете се хора, това е истината.“

Мария и Цвета, участници в похода: „Ей тука с моята дъщеря мъкнем една дъска и участваме в тази силна група и сме много щастливи, въпреки че сме малко изморени. Нали Цвети? Да!“

Пътеката трябва да бъде завършена до края на годината. А походът да се превърне в ежегоден.