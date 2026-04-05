БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

КНСБ иска спешни мерки за домакинствата и бизнеса заради растящите цени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

КНСБ настоява за незабавен пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса, за да се справят с нарастващите цени и икономическата несигурност. Синдикатът призовава за свикване на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество за обсъждане на предложенията.

От КНСБ очакват да бъдат обсъдени, както правителствените намерения, така и техни конкретни предложения. От синдиката припомнят, че съгласно българското законодателство НСТС е легитимният орган за решаване на въпросите, касаещи жизненото равнище и покупателната способност на хората.

С цел широка обществена подкрепа КНСБ счита, че Народното събрание трябва да даде санкция на служебното правителство да използва временно паричен ресурс от фискалния резерв на страната за обезпечаване на пакета от различните мерки срещу поскъпването на горивата и повишението на ценовите равнища на основните стоки и услуги.

Пакетът от мерки, за които КНСБ настоява са:

1.1.Предоставяне на целева субсидия за държавните и общински транспортни предприятия за компенсиране на високите разходи за енергоносители и горива. Целта е запазване на сегашните нива на цените на превозните документи в градската и междуселищната мрежа;

1.2. Въвеждане на напълно безплатен транспорт за преференциалните категории граждани (пенсионери, ученици, хора с увреждания), като механизъм за социална защита срещу инфлацията.

2. Въвеждане на механизъм за енергийна мобилност в райони без организиран обществен транспорт. Предоставяне на целева компенсация в размер на 0,20 евро (0,40 лв.) за литър гориво (до лимит от 70 литра месечно) за домакинствата в населени места без достъп до транспортна мрежа. Мярката да бъде строго подоходно ориентирана, обхващайки лица с месечен доход до два пъти размера на официалната линия на бедност.

3. Подкрепа за транспортния бизнес и ограничаване на инфлационния натиск върху стоките чрез:

3.1. Въвеждане на механизъм за директни компенсации за юридически лица, извършващи стопанска дейност, в размер на 0,40 лв. (0,20 евро) на литър гориво.

3.2. Диференциране на месечните лимити според капацитета на превозните средства: до 500 литра месечно за лекотоварен автомобил (до 3,5 т.) и до 1000 литра месечно за тежкотоварен МПС (над 3,5 т.).“

4. Въвеждане на таван на надценките при търговия с горива, като по отношение на търговците на едро той да е до 10%, докато при търговците на дребно да е до 20%. Целта на мярката е да осигури по-плавната адаптация на българските домакинства и бизнес към шока от променените условия на пазара на горивата в световен мащаб.

5. Временно намаление на изискванията на българското законодателство по отношение на включването на биогориво (биодобавки) към конвенционалните дизелови горива, като инструмент за бързо намаление на цената на крайния продукт.

6. Въвеждане на таван на надценките, например от 20%, на хранителните стоки, които са част от малката потребителска кошница – мярка с широкообхватен ефект върху потреблението на всички български домакинства в ситуация на повсеместно нарастване на ценовите равнища в страната.

7. За домакинствата с ниски доходи – изплащане на субсидия за хранителни продукти в размер, равняващ се на двукратната стойност на малката потребителска кошница. Помощта да се отпуска на лица, имащи месечен доход в размер до два пъти линията на бедност.

8. Да се въведе временна забрана за прекъсване на електрозахранването и топлоснабдяването на уязвими домакинства през периода на действие на кризисните мерки.

9. Да се даде възможност за безлихвено разсрочване на сметки за електроенергия и отопление за домакинства, които изпитват временни затруднения и имат доход до два пъти линията на бедност.

10. Да се гарантира запазване след юли 2026 г. на сегашната базова стойност на електроенергията за бита, определена от КЕВР в размер на 71,6 евро/MWh. За голяма част от българските домакинства и това е трудно поносима цена, поради което настояваме незабавно да започне да се прилага Наредбата за енергийна бедност в подкрепа на енергийно бедните и уязвими лица. В тази връзка, във Фонда за сигурност на енергийната система е необходимо с приоритет да се гарантират средствата, необходими за компенсиране на разликата с пазарните цени на електроенергията за битовите потребители.

Одобряваме промяна на действащия модел за подкрепа на енергоинтензивните предприятия към по-предвидим и своевременен механизъм на компенсации, като това не става за сметка на средствата за подкрепа на бита от ФСЕС.

11. За земеделските производители – компенсация при закупуването на торове, изразяваща се в ежемесечно покриване на 20% от стойността на продукта срещу предоставени документи (фактури, документи доказващи плащането – касов бон или платежно от банка, товарителница за фактически извършената доставка) пред Националната агенция по приходите.

12. Повишаване на настоящата квота на ваучерите за храна – от 818 млн. евро на 1 млрд. евро – мярка, която да позволи на работодателите да осигурят по-голям обхват, и/или по-голяма стойност на ваучерите за хранителни продукти, предоставяни на работещите.

#пакет мерки #КНСБ #цени #новини в Метрото

Последвайте ни

Още от: Икономика

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ