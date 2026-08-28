Константин Костадинов премина в Остенде

Българският баскетболист Константин Костадинов ще играе за белгийския Остенде през следващия сезон, съобщиха от клуба.

Въпреки появилите се по-рано този месец информации, че българинът ще продължи кариерата си в колежанското първенство в САЩ, Костадинов остава в Европа.

23-годишният баскетболист игра за испанските Тенерифе и Андора през миналия сезон, а сега му предстои да се състезава за белгийския шампион в BNXT лигата.