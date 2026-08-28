БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в...
Чете се за: 04:37 мин.
България получи 489,3 милиона евро - първото плащане по...
Чете се за: 02:17 мин.
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването...
Чете се за: 04:55 мин.
Бургас и регионът подготвят Черноморието за...
Чете се за: 06:30 мин.
Почина норвежкият крал Харалд V
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Константин Костадинов премина в Остенде

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

23-годишният баскетболист игра за испанските Тенерифе и Андора през миналия сезон, а сега му предстои да се състезава за белгийския шампион в BNXT лигата.

константин костадинов солидно представяне загуба андора валенсия
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският баскетболист Константин Костадинов ще играе за белгийския Остенде през следващия сезон, съобщиха от клуба.

Въпреки появилите се по-рано този месец информации, че българинът ще продължи кариерата си в колежанското първенство в САЩ, Костадинов остава в Европа.

23-годишният баскетболист игра за испанските Тенерифе и Андора през миналия сезон, а сега му предстои да се състезава за белгийския шампион в BNXT лигата.

"С пристигането на Костадинов основата на ядрото на нашия състав за предстоящия сезон е оформено", написаха от Остенде в профила си в Инстаграм.

#Константин Костадинов 

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
2
ЦСКА загуби и на реванша от ОФИ Крит
Мъж шофира с 2,79 промила алкохол и без две гуми
3
Мъж шофира с 2,79 промила алкохол и без две гуми
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни
4
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на...
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия 2027“
5
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия...
Пожар изпепели 50 декара сухи треви в индустриална зона в Асеновград
6
Пожар изпепели 50 декара сухи треви в индустриална зона в Асеновград

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
3
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Проливни дъждове и в сряда
5
Проливни дъждове и в сряда
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
6
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната

Още от: Европейски баскетбол

Спартак Плевен научи съперниците си в Европейската северна баскетболна лига
Спартак Плевен научи съперниците си в Европейската северна баскетболна лига
Словения чака Лука Дончич, Омич призна: Имаме нужда от всички Словения чака Лука Дончич, Омич призна: Имаме нужда от всички
Чете се за: 02:12 мин.
Везенков и Олимпиакос ще открият сезона с участие за Суперкупата на Евролигата Везенков и Олимпиакос ще открият сезона с участие за Суперкупата на Евролигата
Чете се за: 00:55 мин.
Баскетболните националки до 16 г. не успяха и срещу Италия на европейското Баскетболните националки до 16 г. не успяха и срещу Италия на европейското
Чете се за: 02:30 мин.
Баскетболните националки до 16 г. остават в елита Баскетболните националки до 16 г. остават в елита
Чете се за: 01:00 мин.
България остана на крачка от обрат срещу шампиона на Африка в Братислава България остана на крачка от обрат срещу шампиона на Африка в Братислава
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Скандал с арест на активистка при визитата на премиера Радев в Струмяни (ОБЗОР)
Скандал с арест на активистка при визитата на премиера Радев в...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Всички бежанци, избягали от Пъстрогор, са задържани Всички бежанци, избягали от Пъстрогор, са задържани
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Пробив в медицината: Разказ на пациент, върху когото е тествана ваксина срещу рак на кожата Пробив в медицината: Разказ на пациент, върху когото е тествана ваксина срещу рак на кожата
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Нови ударни наводнения застрашават района, пометен от свлачища между Непал и Тибет Нови ударни наводнения застрашават района, пометен от свлачища между Непал и Тибет
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Временно спират издаването на български паспорти с 10-годишна...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
България получи 489,3 милиона евро - първото плащане по инструмента...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Неонатологията на „Майчин дом“ става на 50 г.: Как са...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ