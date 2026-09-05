Константин Тошков остава в Балкан за историческия дебют в Еврокъп

Баскетболният шампион Балкан задържа още един важен играч в състава си за предстоящия сезон. Българският национал Константин Тошков официално поднови договора си с клуба от Ботевград.

Така Тошков ще продължи да бъде част от шампионския състав и в историческия за Балкан първи сезон в Еврокъп.

От клуба обявиха новината с емоционално послание в социалните мрежи, подчертавайки желанието на двете страни да продължат съвместния си път.

"Някои истории си струва да продължат. С гордост обявяваме, че Косьо Тошков удължи договора си с Балкан Ботевград, оставайки в клуба, докато навлизаме в историческия си дебютен сезон в Еврокъп“, написаха от Балкан. "Още сезони. Още спомени. Още Балкан“, добавиха от ботевградския клуб.

Оставането на Тошков е поредна стъпка в изграждането на състава, с който Балкан ще защитава шампионската си титла и ще се впусне в новото европейско предизвикателство.