Конте: Ще бъде труден и интензивен сезон

Наполи започна защитата на титлата в Италия с победа с 2:0 като гост над Сасуоло в първия кръг. Първо попадение за тима реализира новото попълнение Кевин Де Бройне, който пристигна през лятото от Манчестър Сити. Белгийският национал се разписа от свободен удар в началото на втората част.

"Все още се опитвам да намеря правилната формула, за да съм сигурен, че тримата полузащитници от миналия сезон могат да действат хармонично с Кевин Де Бройне. Нямахме много време да работим по това, но виждам някои интересни неща", заяви Конте пред DAZN.



"Скот е боец, който може да се намесва от дълбочина, като същевременно има и добър удар от разстояние. Де Бройне има различни характеристики, обича да се движи и рядко влиза в наказателното поле. Опитваме се да гарантираме, че всички зони са покрити", добави Антонио Конте.

Наставникът на Наполи призна силата на претендентите за титлата в Серия А този сезон, отбелязвайки, че неговият тим все още интегрира нови футболисти.

"Ще бъде много трудна и интересна кампания със седем или осем отбора, борещи се за Скудетото или квалификациите за Шампионската лига. Опитваме се да завършим структурата на състава и това ще изисква търпение", обясни Конте.