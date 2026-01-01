Кот д’Ивоар и Камерун продължават към осминафиналите след обрати

Шампионът на Африка Кот д’Ивоар и петкратният първенец Камерун преминаха през сериозни изпитания в последния кръг на груповата фаза, но намериха пътя към осминафиналите на Купата на африканските нации.

„Слоновете“ оцеляха след истински шок срещу вече отпадналия Габон, като наваксаха два гола пасив и стигнаха до драматична победа с 3:2. Камерун също бе принуден да прави обрат и надделя с 2:1 над Мозамбик в заключителните двубои от група F на турнира в Мароко.

Габон изненада защитаващия титлата си съперник с два бързи гола през първото полувреме и постави Кот д’Ивоар под сериозно напрежение. Точно преди почивката Жан-Филип Красо върна надеждите на фаворита, а след подновяването на играта Еван Гесон изравни с удар с глава. Кулминацията дойде дълбоко в добавеното време, когато Базумана Туре донесе пълния обрат и класирането за елиминациите, където „слоновете“ ще се изправят срещу Буркина Фасо.

В Агадир сценарият в другия мач от групата бе сходен. Мозамбик поведе след попадение на Жени Катамо и държеше Камерун под напрежение, но автогол на Нене възстанови равенството. Решаващият момент настъпи в 55-ата минута, когато Кристиан Кофане отбеляза победния гол за „Неукротимите лъвове“.

Успехът гарантира на Камерун второто място в група F, непосредствено зад Кот д’Ивоар. И двата тима завършиха с по седем точки, а в осминафиналите камерунците ще срещнат Южна Африка.

Въпреки поражението, Мозамбик също продължава напред. Със събрани три точки тимът се нареди сред четирите най-добри трети отбора в групите и намери място във фазата на директните елиминации.