Красимир Дунев: Конкуренцията ще бъде убийствена, но нашата цел са финали

Президентът на Българска федерация гимнастика Красимир Дунев заяви, че целта пред състезателите са финали на предстоящото световното първенство по спортна гимнастика за мъже и за жени в Джакарта (Индонезия) през следващата седмица.

Националите проведоха открита за медиите тренировка днес, на която присъства председателят на БОК Весела Лечева.

Весела Лечева: Ситуацията в БОК е едно много тежко петно върху българския спорт

"Искам да благодаря на госпожа Лечева за подкрепата и това, че дойде да изпрати отбора за световното първенство. Много е важно. Всяка една подкрепа от държава или от институция е много важна за нас. Понеделник заминаваме, да. Надявам се след връщането да има още повече медиен интерес към нас, след като сме направили голям успех", заяви Дунев.

"При мъжете ще вземат участие петима състезатели - Еди и Кевин Пеневи, Давид Иванов, Димитър Димитров, Даниел Трифонов. Това са петимата състезатели. По трима създатели ще участват на всеки уред. Това е регламентът. Няма да има отборно класиране, но ще има класиране в многобоя и на отделните уреди. При жените нашата звезда Валентина Георгиева, също така Никол Стоименова и Виктория Венциславова. Те и трите трябва да играят на всички уреди. Според мен, Валентина няма да участва на всички уреди, защото има проблем в кръста и ще се фокусира на нейния коронен уред прескок", добави той. "Не е Олимпийска квалификация, но това е едно от най-силните световни първенства, защото е индивидуално световно първенство. Имат право да отидат шест гимнастика плюс един индивидуално гимнастик и ще има много, много добри участници на това световно първенство. Конкуренцията ще бъде убийствена. Нашите цели са финал. Финал, ако има медал, това ще бъде наистина голям успех, но целите ни са Валентина да влезе на финал на прескок и, евентуално на земна гимнастика, Еди и Кевин Пеневи, Димитров на прескок, Даниел Трифонов също на прескок, Давид Иванов има много силно съчетание на кон с гривни, но да му се получат нещата да го изиграе. Той има също голям шанс за финал", завърши президентът на федерацията.