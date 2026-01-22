БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Красимир Вълчев: Не се предвижда удължаване на...
Чете се за: 01:12 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

Красимир Вълчев: Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Това коментира в Ловеч министърът на образованието и науката в оставка

красимир вълчев предвижда удължаване междусрочната ваканция учениците
Снимка: БТА
Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците. Заради повишената заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания досега само три области от 28 в страната са взели решение обучението да се извършва в електронна среда от разстояние. Това коментира в Ловеч министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев.

По думите му решението за обучение в електронна среда ще се взима област по област:

"Ситуацията, както казаха и здравните власти, се развива обичайно спрямо предходните години. Винаги в края на януари имаме пик. Не е малка заболеваемостта, но не е и толкова голяма", каза Вълчев.

Според него сега са решаващите дни - дали заболеваемостта ще се повишава или ще намалее.

"По-скоро имаме данни, че е налице вторият вариант в повечето области. Но не изключваме в някои региони да бъдат взети решения за преустановяване на присъствения учебен процес и преминаване на обучение в електронна среда от разстояние", каза Вълчев.

#разпространение на грипа #министър Красимир Вълчев #междусрочна ваканция #Красимир Вълчев

