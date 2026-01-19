Крепостта на Лейкърс остана непревземаема за Торонто (ВИДЕО)

Лос Анджелис Лейкърс взе глътка въздух и сложи край на пропадането си от два поредни грешни хода в НБА. Селекцията на Джей Джей Редик подчини Торонто Раптърс със 110:93 в среща, изиграна в „Крипто Арена“. „Езерняците“ трябваше да догонват през първото полувреме, но в хода на второто отново демонстрираха атомното си нападение при завръщането на Лука Дончич, който бе сред главните герой за второто последователно поражение на състава, воден от Дарко Райкович.

Към момента калифорнийският тим се намира на шестото място във временното класиране на Западната конференция с 25 победи и 16 загуби, а канадците заемат четвъртата позиция с 25 успеха и 19 поражения в подреждането на Изток. На 21 януари (сряда) Лейкърс ще имат визита на Денвър Нъгетс, докато Раптърс ще влязат в ролята на гости срещу Голдън Стейт Уориърс.

Great day in LA pic.twitter.com/bScsjhO359 — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 19, 2026

Колин Мъри-Бойлс, Скоти Барнс и Сандро Мамукелашвили дадоха основания на гостите държат водачеството в свои ръце във встъпителните минути. Лука Дончич прие това лично и почти собственоръчно направи така, че домакините да надигнат глава, но канадците не се стъписаха от този факт и си издействаха аванс от 9 точки в края на откриващия период.

Усилията на Леброн Джеймс и Деандре Ейтън показаха, че „езерняците“ имаха достатъчно огнева мощ за пълен обрат още в началото на следващата част. „Динозаврите“ намериха противодействие чрез Брандън Инграм, Мамукелашвили и Барнс, връщайки се в играта. Все пак не бяха готови за Дончич, който се погрижи калифорнийският тим да се оттегли при 55:54 в съблекалнята.

Luka sends the Lakers into the break with the lead



18 first-half PTS for Dončić! pic.twitter.com/EjZbIFQolm — NBA (@NBA) January 19, 2026

Домакините бяха на гребена на вълната при откриването на третата част, когато Джеймс, Дончич и Ейтън се редуваха да тормозят защитата на гостите. Инграм, Барнс и Мамукелшвили бяха познатите лидери за Раптърс, но Руи Хачимура пое щафетата за кратко и демонстрира точен мерник, за да могат „езерняците“ да си извоюват 7-точков актив след 36 минути игрово време.

Откриващите моменти на заключителната четвърт принадлежаха на Маркъс Смарт, Ейтън и Джеймс, който поведоха калифорнийския тим и към двуцифрената преднина. До финалната сирена канадският отбор не успя да излезе от нокдауна и домакините довършиха започнатото.

Deandre Ayton is a perfect 10-10 from the field



Lakers leading late on NBA League Pass! pic.twitter.com/jnuzoB6k6N — NBA (@NBA) January 19, 2026

Лука Дончич (7 асистенции и 5 успешни стрелби от далечна дистанция) и Деандре Ейтън (13 борби и 10/10 при стрбата от игра) се разписаха с по 25 точки за Лейкърс. Леброн Джеймс ги последва с 24 и 7 асистенции, Руи Хачимура отбеляза 10 точки.

Luka Dončić, LeBron James, and Deandre Ayton combined for 74 PTS in the Lakers win!



Luka: 25 PTS | 7 AST | 5 3PM

Ayton: 25 PTS | 13 REB | 10-10 FGM

LeBron: 24 PTS | 4 REB | 7 AST | 2 BLK pic.twitter.com/1v17pWeWU7 — NBA (@NBA) January 19, 2026

Скоти Барнс отвърна за Торонто с 22 точки и 9 борби. Сандро Мамукелашвили записа 22 и 6 овладени под двата ринга топки, Брандън Инграм приключи с 19, 6 овладени под двата коша топки и 7 асистенции. Колин Мъри-Бойл записа 11 точки, 7 овладени под двата ринга топки и 5 завършващи паса.