БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Крепостта на Лейкърс остана непревземаема за Торонто (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:45 мин.
Спорт
Запази

"Езерняците" подчиниха Раптърс и взеха глътка въздух в НБА.

Крепостта на Лейкърс остана непревземаема за Торонто (ВИДЕО)
Слушай новината

Лос Анджелис Лейкърс взе глътка въздух и сложи край на пропадането си от два поредни грешни хода в НБА. Селекцията на Джей Джей Редик подчини Торонто Раптърс със 110:93 в среща, изиграна в „Крипто Арена“. „Езерняците“ трябваше да догонват през първото полувреме, но в хода на второто отново демонстрираха атомното си нападение при завръщането на Лука Дончич, който бе сред главните герой за второто последователно поражение на състава, воден от Дарко Райкович.

Към момента калифорнийският тим се намира на шестото място във временното класиране на Западната конференция с 25 победи и 16 загуби, а канадците заемат четвъртата позиция с 25 успеха и 19 поражения в подреждането на Изток. На 21 януари (сряда) Лейкърс ще имат визита на Денвър Нъгетс, докато Раптърс ще влязат в ролята на гости срещу Голдън Стейт Уориърс.

Колин Мъри-Бойлс, Скоти Барнс и Сандро Мамукелашвили дадоха основания на гостите държат водачеството в свои ръце във встъпителните минути. Лука Дончич прие това лично и почти собственоръчно направи така, че домакините да надигнат глава, но канадците не се стъписаха от този факт и си издействаха аванс от 9 точки в края на откриващия период.

Усилията на Леброн Джеймс и Деандре Ейтън показаха, че „езерняците“ имаха достатъчно огнева мощ за пълен обрат още в началото на следващата част. „Динозаврите“ намериха противодействие чрез Брандън Инграм, Мамукелашвили и Барнс, връщайки се в играта. Все пак не бяха готови за Дончич, който се погрижи калифорнийският тим да се оттегли при 55:54 в съблекалнята.

Домакините бяха на гребена на вълната при откриването на третата част, когато Джеймс, Дончич и Ейтън се редуваха да тормозят защитата на гостите. Инграм, Барнс и Мамукелшвили бяха познатите лидери за Раптърс, но Руи Хачимура пое щафетата за кратко и демонстрира точен мерник, за да могат „езерняците“ да си извоюват 7-точков актив след 36 минути игрово време.

Откриващите моменти на заключителната четвърт принадлежаха на Маркъс Смарт, Ейтън и Джеймс, който поведоха калифорнийския тим и към двуцифрената преднина. До финалната сирена канадският отбор не успя да излезе от нокдауна и домакините довършиха започнатото.

Лука Дончич (7 асистенции и 5 успешни стрелби от далечна дистанция) и Деандре Ейтън (13 борби и 10/10 при стрбата от игра) се разписаха с по 25 точки за Лейкърс. Леброн Джеймс ги последва с 24 и 7 асистенции, Руи Хачимура отбеляза 10 точки.

Скоти Барнс отвърна за Торонто с 22 точки и 9 борби. Сандро Мамукелашвили записа 22 и 6 овладени под двата ринга топки, Брандън Инграм приключи с 19, 6 овладени под двата коша топки и 7 асистенции. Колин Мъри-Бойл записа 11 точки, 7 овладени под двата ринга топки и 5 завършващи паса.

#НБА 2025/2026 # Лос Анджелис Лейкърс #Торонто Раптърс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
1
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
2
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в...
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
3
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
4
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
5
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
6
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

Още от: Баскетбол

Отличен мач за Иван Алипиев с екипа на Римини в Италия
Отличен мач за Иван Алипиев с екипа на Римини в Италия
9 победи в последните 12 срещи за Портланд след гостуващ успех срещу Сакраменто 9 победи в последните 12 срещи за Портланд след гостуващ успех срещу Сакраменто
Чете се за: 04:47 мин.
Йордан Минчев над всички за Кемниц срещу Байерн Мюнхен Йордан Минчев над всички за Кемниц срещу Байерн Мюнхен
Чете се за: 01:22 мин.
Рилски се нуждаеше от едно полувреме, за да откаже Берое Рилски се нуждаеше от едно полувреме, за да откаже Берое
Чете се за: 03:07 мин.
Виктор Уембаняма отбеляза 39 точки за успеха на Сан Антонио Спърс над Минесота Тимбъруулвс Виктор Уембаняма отбеляза 39 точки за успеха на Сан Антонио Спърс над Минесота Тимбъруулвс
Чете се за: 04:07 мин.
Под пара: Локомотив Пловдив сломи и Ботев 2012 в НБЛ Под пара: Локомотив Пловдив сломи и Ботев 2012 в НБЛ
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ)
39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Илия Проданов за Меркосур: Евтини южноамерикански продукти ще...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Внимание, шофьори: Безстопанствени коне на пътя Троян - Кърнаре
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Казусът "Гренландия": Тръмп с още по-категорични заплахи...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ