Култовото турне "Фейт" на Джордж Майкъл оживява на големия екран

Концертният филм „George Michael: The Faith Tour“ ще представи в кината невиждани досега кадри от първото самостоятелно турне на прочутия британски певец. Филмът излиза по кината на 5 ноември, съобщава „Индекс“.

Лентата включва наскоро открити и непоказвани досега кадри от концерта му в парижката зала „Palais Omnisports de Paris-Bercy“, заснети през 1988 г. на 35-милиметрова филмова лента. Записите са професионално реставрирани и ремастерирани.

Филмът започва с кратка оригинална лента на Мери Маккартни, създадена с помощта на новооткрити материали от периода 1986–1988 г. Тя разкрива по-интимен поглед към мисленето на Майкъл в ключов момент от неговата кариера.

Джордж Майкъл става известен като част от английския поп дует Wham!, който създава заедно с Андрю Риджли. Групата съществува от 1981 до 1986 г. и продава над 30 милиона записа, превръщайки се в един от най-успешните поп изпълнители на 80-те години.

През 1987 г. Майкъл започва самостоятелната си кариера, а в края на същата година издава албума Faith, който се превръща в един от най-продаваните албуми на всички времена. Той е продаден в над 25 милиона копия и включва четири сингъла, достигнали първо място в американските класации: Faith, Father Figure, One More Try и Monkey.

През февруари 1988 г. певецът тръгва на световното турне The Faith Tour — първото в самостоятелната му кариера. Концертът в Париж е заснет с 14 камери. Филмът включва и кадри зад кулисите от заснемането на видеоклипа към песента Faith, заснети от американския фотограф Хърб Ритс.

Едновременно с премиерата на филма ще излезе и придружаващ музикален албум с 18 песни, включващ неиздавани досега записи на Wham! и солови изпълнения на Майкъл.

Джордж Майкъл почина през 2016 г., но музиката му продължава да намира нови почитатели. Песента Last Christmas се превърна в неизменна част от коледния сезон и оглави британските коледни класации през 2023 и 2024 г. Междувременно класическият му хит Father Figure отново придоби популярност в Тик Ток, след като беше използван във филма Babygirl с Никол Кидман.

Режисьори на продукцията са Анди Морахан и Дейвид Остин, които дълги години работят с Джордж Майкъл. Морахан е известен най-вече с режисурата на музикални видеоклипове, включително на повечето клипове на Майкъл и Wham!, както и на изпълнители като Pet Shop Boys, Ози Озбърн и Пол Маккартни.