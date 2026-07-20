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Левски може да срещне стар познайник в Лига Европа при провал срещу Крайова

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Спорт
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Ако "сините“ загубят от Университатя Крайова, ще се изправят срещу отпадналия от двойката Сабах – КуПС Куопио в третия квалификационен кръг

левски срещне стар познайник лига европа провал крайова
Снимка: Startphoto.bg
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Левски вече знае какъв може да бъде следващият му европейски съперник при неблагоприятно развитие на сблъсъка с Университатя Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

Жребият за третия квалификационен кръг на Лига Европа отреди шампионът на България да срещне загубилия от двойката Сабах (Азербайджан) – КуПС Куопио (Финландия), ако отпадне от румънския тим. Срещите от тази фаза на турнира ще се проведат на 6 и 13 август.

Новината означава, че при евентуална загуба от Университатя Крайова европейският път на „сините“ няма да приключи, а ще продължи във втория по сила клубен турнир на континента, където ще ги очаква загубилият от двубоя между Сабах и КуПС Куопио.

Сабах е добре познат съперник на Левски. През миналия сезон столичният тим отстрани азербайджанския клуб в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите с общ резултат 3:0, след успех с 1:0 в София и убедителна победа с 2:0 в реванша като гост.

Ако Левски успее да преодолее Университатя Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, "сините“ ще продължат напред и в следващата фаза ще се изправят срещу победителя от двойката Омония (Кипър) – Кайрат (Казахстан).

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Университатя Крайова #ПФК Левски София

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