СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

Левски София гостува на испанския шампион Гуагуас в среща от третия кръг на квалификациите на Шампионската лига

Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Нефтохимик 2010 и Берое 2016 излизат съответно срещу Шеноа (Женева) и Слован (Братислава) в реванши от 1/32-финалите на турнира за Купата на претендентите. 

Левски волейбол
Снимка: Startphoto.bg
Шампионът на България в Супер Волей Левски София излиза срещу първенеца на Испания Гуагуас (Лас Палмас), с Добромир Димитров в състава си, в среща от третия кръг на квалификациите на Шампионската лига.

Двубоят е от 21:00 часа в Лас Палмас. Във втория кръг "сините" отстраниха хърватския МОК Мурса Осийек, съответно с 3:2 и 3:0 гейма. Испанският шампион елиминира гръцкия първенец Олимпиакос (Пирея) с 3:0 и 3:1.

Втората среща между Левски и Гуагуас е на 26 ноември (сряда), в 20:00 часа в зала "Левски София".

При успешен развой за столичани, те ще продължат към груповата фаза - Група С, където са италианският гранд Перуджа, германският Берлин Рисайклинг Волейс и чешкият Лъвове (Прага).

Участието в третия кръг и дългите пътувания доведоха и до промени в програмата на родния шампионат. Гостуването на Берое 2016 (Стара Загора) се измества за 23 ноември (неделя) от 19:00 часа. Отлага се двубоят от 6-ия кръг на 25 ноември (вторник) срещу вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив), като нова дата ще бъде определена по-късно.

Бронзовият медалист Нефтохимик 2010 (Бургас) излиза срещу Шеноа (Женева) в реванш от 1/32-финалите в третия по сила европейски турнир - Купата на претендентите.

Волейболистите на Франческо Кадеду спечелиха с категоричното 3:0 гейма гостуването си. Така във втория 1/32-финал са нужни само два гейма, за да продължат напред към 1/16-финалите, където ги очаква израелският Макаби Тел Авив.

Срещата е от 19:00 ч. в зала "Бойчо Брънзов" в морския град.

"Тренирахме с правилната интензивност тези дни. Мисля, че ще бъдем готови, но няма да е лесно да повторим резултата от първия мач. Османович се завърна, но все още трябва да преценим как да започнем. Междувременно се надявам да има много хора в залата, защото тези играчи го заслужават. Очаквам интензивен и труден мач", заяви старши треньорът Франческо Кадеду.

Реванш от същия етап на турнира предстои и пред Берое 2016. Момчетата на Мирослав Живков гостуват на Слован (Братислава) в словашката столица. Мачът е от 20:30 ч. българско време.

В първия двубой Берое записа исторически успех на европейска сцена, след като надделя с 3:2 гейма у дома.

#CEV Купа на претендентите #ВК Берое 2016 #ВК Левски София #ВК Нефтохимик 2010 (Бургас)

