Лични и медицински данни на близо 19 милиона поляци изтекоха след кибератака

Полските власти съобщиха за мащабно изтичане на медицински и лични данни на близо 19 милиона граждани при кибератака срещу доставчик на медицински софтуер, предаде Франс прес.

Според министъра на цифровизацията Кшищоф Гавковски инцидентът е "един от най-големите" в областта на киберсигурността в историята на 37-милионната страна.

"Към момента няма данни да става въпрос за външна атака, извършена от Русия или която и да е друга държава", уточни той.

По първоначални данни най-вероятно става дума за киберпрестъпници, действали с финансова цел, заяви министърът. Той изключи възможността за плащане на откуп и обеща извършителите да бъдат преследвани "без никакво колебание".

Откраднатите данни възлизат на около два терабайта и включват информация, свързана с медицински прегледи, предписани лекарства и други документи, използвани при проследяването на пациентите.

Министърът посочи, че видът и обемът на компрометираните данни са различни за отделните граждани. Той също така съобщи, че ще бъде създадена система, чрез която хората ще могат да проверят дали техни данни са били засегнати от пробива.

Услугите на засегнатата компания са били използвани от около 12 000 медицински заведения.