Лидия Енчева също продължава към четвъртфиналите на сингъл в Пазарджик

Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка, която получи "уайлд кард", се справи за 86 минути с 6:3, 6:2 с Александра Ирина Ангел (Румъния), щастлива губеща от квалификациите.

Енчева преодоля ранен брейк изоставане, а след това направи серия от шест поредни гейма, за да вземе първата част и да поведе с 2:0 във втората, като не допусна да бъде застигната до края на мача.

Така тя очаква в петък среща с друга румънка - Джорджия Андрея Крачун, която отстрани поставената под №4 Лиа Каратанчева с 4:6, 6:4, 6:3 след 2:47 часа игра.

Българската националка дръпна с 5:2 по пътя си към успеха в първата част, а във втората тя на два пъти навакса пробив пасив, но след 4:4 загуби четири от следващите шест гейма и това се оказа решаващо.

Каратанчева по-късно днес ще изиграе и срещата си от полуфиналите в надпреварата на двойки.