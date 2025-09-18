БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 01:12 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лидия Енчева също продължава към четвъртфиналите на сингъл в Пазарджик

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Румънка развали изцяло български четвъртфинал.

лидия енчева класира втория кръг сингъл турнира клей отопени румъния
Слушай новината

Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка, която получи "уайлд кард", се справи за 86 минути с 6:3, 6:2 с Александра Ирина Ангел (Румъния), щастлива губеща от квалификациите.

Енчева преодоля ранен брейк изоставане, а след това направи серия от шест поредни гейма, за да вземе първата част и да поведе с 2:0 във втората, като не допусна да бъде застигната до края на мача.

Така тя очаква в петък среща с друга румънка - Джорджия Андрея Крачун, която отстрани поставената под №4 Лиа Каратанчева с 4:6, 6:4, 6:3 след 2:47 часа игра.

Българската националка дръпна с 5:2 по пътя си към успеха в първата част, а във втората тя на два пъти навакса пробив пасив, но след 4:4 загуби четири от следващите шест гейма и това се оказа решаващо.

Каратанчева по-късно днес ще изиграе и срещата си от полуфиналите в надпреварата на двойки.

Свързани статии:

Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на ITF турнир в Пазарджик
Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на ITF турнир в Пазарджик
Надпреварата се провежда на базата на ТК „Фаворит" и е с награден...
Чете се за: 01:30 мин.
#Лиа Каратанчева #Лидия Енчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
2
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
6
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Тенис

Загуби за Денислава Глушкова и Гергана Топалова на ITF турнири за жени
Загуби за Денислава Глушкова и Гергана Топалова на ITF турнири за жени
Димитър Кузманов отпадна във втория кръг в Търгу Муреш Димитър Кузманов отпадна във втория кръг в Търгу Муреш
Чете се за: 00:37 мин.
Загуби за Янаки Милев, Динко Динев и Джордж Лазаров на турнир в Сърбия Загуби за Янаки Милев, Динко Динев и Джордж Лазаров на турнир в Сърбия
Чете се за: 00:57 мин.
Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Австрия Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир в Австрия
Чете се за: 00:52 мин.
Бен Шелтън няма да участва на турнира в Токио Бен Шелтън няма да участва на турнира в Токио
Чете се за: 00:37 мин.
Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на ITF турнир в Пазарджик Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на ITF турнир в Пазарджик
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“
НА ЖИВО: Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ