Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Андрей Гюров: Свободните хора и техният глас са по-силни...
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Ливърпул спечели мърсисайдското дерби с Евертън с гол в стотната минута

Капитанът Върдил ван Дайк донесе успеха за гостите.

Ливърпул победи Евертън с 2:1 в мач от 33-ия кръг на Висшата лига. Футболистите на Арне Слот стигнаха до трите точки в първото мърсисайдско дерби на стадион "Хил Дикинсън" в Ливърпул с гол в 100-тната минута на капитана си Върдил ван Дайк.

Първият точен удар дойде в 6-ата минута. Гиорги Мамардашвили изби удар с глава на Бето. Десет минути по-късно вратарят се справи и с изстрел от пряк свободен удар на Джеймс Гарнър.

"Карамелите" изпратиха топката в противниковата врата в 27-ата минута, но попадение на Илиман Ндиай бе отменено, след намесата на ВАР, заради засада на Джейк О'Брайън.

Само две минути и половина по-късно гостите откриха резултата. Мохамед Салах стреля от движение след подаване в наказателното поле на Коди Гакпо.

След почивката възпитаниците на Дейвид Мойс заслужено изравниха резултата. Бето засече подаване по земя във вратарското поле на Киърън Дюсбъри-Хол. При гола стражът на "червените" пострада и бе изнесен от терена на носилка. На негово място се появи Фредерик Уудман.

Мамардашвили не бе единственият играч, който напусна терена на носилка. Джарад Брантуейт получи контузия в задната част на бедрото и бе заменен от Майкъл Кийн.

Тези контузии бяха част от причината да се стигне до дълго добавено време. В 100-тната минута Върдил ван Дайк засече с глава центриране от ъглов удар на Доминик Собослай и оформи крайния резултат.

Ливърпул остава на 5-ата позиция в подреждането с актив от 55 пункта. Евертън заема 10-ото място в класирането с 47 точки.

В другите мачове, играни по същото време, Астън Вила спечели домакинството си на Съндърланд с 4:3, а Нотингам Форест се наложи над Бърнли с 4:1.

