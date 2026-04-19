Милан спечели гостуването си на Верона с гол на Адриен Рабио

Милан победи Верона с минималното 1:0 в мач от 33-ия кръг на Серия А. Адриен Рабио отбеляза победния гол.

"Росонерите" откриха резултата на стадион "Маркантонио Бентегоди" във Верона с 41-ата минута. Рафаел Леао изведе Адриен Рабио сам срещу вратаря и полузащитникът откри резултата с шут по земя.

Първият точен изстрел за домакините дойде в добавеното време на първата част. Майк Менян отрази удар на Рафик Белгали.

Четвърт час преди края на редовното време Матео Габия можеше да удвои преднината на гостите, но попадението му бе отменено заради след намесата на ВАР заради засада на Сантиаго Хименес.

Милан се изкачи до второто място в класирането с актив от 66 точки. Верона се смъкна до последната 20-а позиция в подреждането с 18 пункта.