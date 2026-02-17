Лора Христова ще бъде на първи пост в женската щафета на България по биатлон на 4х6 км

Лора Христова ще бъде на първи пост в утрешната женска щафета на България по биатлон на 4 по 6 километра олимпийското състезание в Милано/Кортина 2026.

Бронзовата медалистка от индивидуалния старт на 15 километра Христова ще потегли по трасето в Антхоц-Антерселва в 15:45 часа, а след нея на втори пост ще бъде четвъртата от спринта Милена Тодорова.

Тодорова ще предаде на Мария Здравкова, а на последен пост ще стартира 22-годишната дебютантка на олимпийски игри Валентина Димитрова.

България ще бъде с №15, а в надпреварата ще се включат 20 квартета.

За Здравкова и Димитрова това ще бъде последно участие на зимните Игри в Италия, докато Лора Христова и Милена Тодорова ще се състезават и в масовия старт на 30-е най-добри на 21 февруари.

Ден след него Христова и Здравкова заминават за друг италианския курорт Ливиньо, където ще продължат подготовката си за предстоящите стартове от Световната купа по биатлон.

На 22 февруари пък в София с полет през Франкфурт на терминал 1 на летище "Васил Левски" в 22:45 часа ще кацнат Владимир Илиев, Милена Тодорова и други двама национали от мъжкия отбор Антон Синапов и Константин Василев.

Още на 19 февруари Благой Тодев и Валентина Димитрова се прибират в българската столица с полет от Виена в 11:50 часа.