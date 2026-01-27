Лос Анджелис Лейкърс спечели гостуването си на Чикаго Булс в НБА

Лос Анджелис Лейкърс надделя над Чикаго Булс със 129:118 като гост в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). „Езерняците“ сложиха край на серията на опонента си от четири поредни победи, като от своя страна подобриха баланса си на петата позиция в класирането на Западната конференция до 28-17, докато Булс са 9-и на Изток с изравнен баланс от 23-23.

Лейкърс поведоха с 20 точки към края на втората четвърт, но след силна серия „Биковете“ се доближиха до 81:80 в средата на третата част. Маркъс Смарт отговори с кош и нарушение за калифорнийци, а Лука Дончич и Руи Хачимура отново удължиха аванса на тима си до 89:80, след което играчите на Чикаго не успяха да ги настигнат отново.

Най-резултатен в срещата беше Лука Дончич с 46 точки, 11 асистенции и 7 борби за Лейкърс. ЛеБрон Джеймс отбеляза 20 от 24-те си точки през първото полувреме, а Руи Хачимура добави 23 точки при стрелба 9 от 11.

За Булс Коби Уайт реализира 23 точки, Айо Досунму се отчете с 20, Джош Гиди завърши с 19, а Никола Вучевич - с дабъл-дабъл от 18 точки и 11 борби.

Кливланд Кавалиърс се наложи над Орландо Меджик със 114:98 в друг мач от вечерта. Донован Мичъл открадна шоуто, отбелязвайки 45 точки при стрелба 15 от 25, включително 5 тройки, за 35 минути в игра. Това беше неговият 25-и двубой с поне 30 точки от началото на сезона, както и пети с над 40. Еван Мобли добави 20 точки и 9 борби, а Джейлън Тайсън - 14 точки и 9 борби, за да донесат 28-и успех за кампанията на тима от щата Охайо, който е и с 20 поражения, заемайки петото място в Източната конференция. Орландо е с баланс от 23-22 и е 8-и.

За Меджик Паоло Банкеро блесна с 37 точки и 10 борби, Дезмънд Бейн се отчете с 19 точки, а единственият друг играч с двуцифрени показатели при точките беше Антъни Блек с 14.

Алперен Шенгюн и Кевин Дюрант изведоха Хюстън Рокетс до успеха срещу Мемфис Гризлис със 108:99. Двамата лидери в състава на „ракетите“ отбелязаха по 33 точки, за да обърнат срещата за своя тим. Хюстън изоставаше с точка в началото на заключителната част, но последва серия от 21:9 за тексасци, които си осигуриха пета победа в последните шест двубоя.

За „гризлитата“ Джейрън Джаксън Джуниър и Санти Алдама бяха най-резултатни с по 17 точки и 7 борби.

Шарлът Хорнетс спечели трети пореден двубой, надигравайки Филаделфия 76ърс със 130:93 в мач, изместен за по-ранен час заради лошо време. За втори път през сезона тимът от Северна Каролина водеше с 50 точки, след като победи Юта Джаз със 150:95 на 10 януари.

Брандън Милър отбеляза 30 точки и 8 борби, Райън Калкбренър добави 13 точки и 9 борби, а Муса Диабате, Кон Кнюпел и Джош Грийн се отчетоха с по 12 точки.

За Сиксърс Кели Убре Джуниър записа 17 точки, Джаред Маккейн се включи от пейката с 16, а Куентин Граймс - с 14.

Бостън Селтикс победи Портланд Трейл Блейзърс със 102:94 в първи мач от серия с четири поредни домакинства. „Келтите“ затвърдиха втората си позиция в Източната конференция с баланс от 29-17, докато Портланд е 9-и на Запад с 23-24.

Пейтън Причард поведе Селтикс с 23 точки, вкарвайки със сирената в първите две четвъртини. Джейлън Браун добави 20 точки и 8 борби, а Дерик Уайт отбеляза 18 точки.

Джерами Грант беше най-резултатен за Портланд с 19 точки, Тумани Камара добави 18 точки и 8 борби, а Джру Холидей записа 14 точки срещу отбора, с който стана шампион през 2024 година. Донован Клинган се отчете с 9 точки и 15 борби.

Атланта Хоукс надигра Индиана Пейсърс със 132:116. За „ястребите“ Си Джей Маккалъм записа 23 точки, 8 борби и 7 асистенции, Дайсън Даниелс добави 22 точки и 9 асистенции, а Никейл Алекзандър-Уокър се отчете с 21 точки.

За Пейсърс Паскал Сиакам отбеляза 26 точки и 9 борби, Арън Несмит добави 18 точки, а Ти Джей Макконъл и Бенедикт Матюрин се включиха с по 16 от пейката.

Минесота Тимбъруулвс си отмъсти за поражението от Голдън Стейт Уориърс в предишния ден, триумфирайки със 108:83. „Воините“ бяха без Стеф Къри и Дреймънд Грийн, а за „вълците“ Антъни Едуардс пропусна двубоя.

В негово отсъствие Джулиъс Рандъл отбеляза 18 точки, Боунс Хайланд записа 17 точки и 7 борби от пейката. Донте ДиВинченцо, Наз Рийд и Руди Гобер реализираха по 15 пункта, към които последният добави и 17 борби за дабъл-дабъл, а Джейдън Макданиелс се включи с 14 точки от пейката.

За Уориърс най-много точки отбеляза Куентин Пост с 13, Брандън Поджемски добави 12 точки и 7 борби, а Ги Сантос се отчете с 11 точки и 10 борби. От титулярите Моузес Мууди и Пат Спенсър се включиха с по 10 точки.