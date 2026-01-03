Лоши условия за туризъм в планините

Условията за туризъм в планините са лоши, съобщават от Планинска спасителна служба към Български Червен кръст. По високите части духат много силни ветрове, а на най-високите места те достигат бурни и ураганни скорости.

Терените са заледени, а снежната покривка все още е оскъдна. Температурите са малко по-високи спрямо предишните дни, но това не прави условията по-безопасни.

Снощи е имало сигнал за изгубено момче във високата част на Балкана в района на Сопот, но то е било открито навреме и без сериозни последствия.

През последните дни спасителите са участвали и в няколко акции с медицински хеликоптер. Помощ е оказана на жена с измръзвания в Рила и на пострадал скиор в Банско.