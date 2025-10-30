БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:40 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните й активи

Теодора Гатева
Чете се за: 00:57 мин.
По света
дерогацията лукойл пак ябълка раздора управляващите обзор
"Лукойл" е получила предложение от компанията "Гънвор" за изкупуване на международните й активи.

На сайта на руската компания се посочва, че "ключовите условия на сделката са предварително договорени" от двете страни.

Посочва се още, че "Лукойл" приема офертата и се ангажира да не преговаря с други потенциални купувачи.

Сключването на обвързващото споразумение за сделката е предмет на предварителни условия, включително получаване на разрешение от Службата за контрол на чуждестранни активи към американското министерство на финансите (OFAC).

В официалното съобщение на страницата на Лукойл се посочва, че продажбата на международните активи се налага заради въведени "ограничителни мерки" от някои държави, без да се посочва кои.

Но става дума за санкциите, които САЩ наложиха на двете най-големи руски петролни компании.

