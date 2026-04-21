начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да...
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша...
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези...
Лумбард Делова извън състава на ЦСКА за визитата на Лудогорец

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Бранителят все още не е напълно готов, но се очаква да се завърне за дербито с Левски през уикенда

лумбард делова извън състава цска визитата лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Защитникът на ЦСКА Лумбард Делова няма да вземе участие в гостуването на Лудогорец в първия полуфинален сблъсък за Купата на България. Двубоят е тази вечер от 19:00 часа на стадион "Хювефарма арена“ в Разград.

Косовският бранител доскоро лекуваше контузия, която го извади и от сметките за последното издание на Вечното дерби срещу Левски. Въпреки че вече тренира наравно със съотборниците си, треньорският щаб е преценил да не рискува с включването му в групата за предстоящия ключов мач.

Очакванията са Делова да бъде на разположение за следващия двубой на „червените“ – срещу Левски тази събота, когато стартира фазата на плейофите в efbet Лига.

ЦСКА ще разчита на следните футболисти за визитата в Разград: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Дейвид Пастор, Иван Турицов, Адриан Лапеня, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Андрей Йорданов, Бруно Жордао, Исак Соле, Макс Ебонг, Джеймс Ето’о, Петко Панайотов, Илиан Илиев, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Мохамед Брахими, Леандро Годой и Йоанис Питас.

Сблъсъкът с Лудогорец е от ключово значение за амбициите на ЦСКА за трофей през сезона, като първият мач може да се окаже решаващ за развоя на полуфиналната битка.

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Благоевград
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в София област
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
РИК трябва да предадат протоколите в ЦИК за проверка

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Централната трибуна на "Лаута“ трябва да бъде готова до септември
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
