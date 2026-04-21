Лумбард Делова извън състава на ЦСКА за визитата на Лудогорец

Защитникът на ЦСКА Лумбард Делова няма да вземе участие в гостуването на Лудогорец в първия полуфинален сблъсък за Купата на България. Двубоят е тази вечер от 19:00 часа на стадион "Хювефарма арена“ в Разград.

Косовският бранител доскоро лекуваше контузия, която го извади и от сметките за последното издание на Вечното дерби срещу Левски. Въпреки че вече тренира наравно със съотборниците си, треньорският щаб е преценил да не рискува с включването му в групата за предстоящия ключов мач.

Очакванията са Делова да бъде на разположение за следващия двубой на „червените“ – срещу Левски тази събота, когато стартира фазата на плейофите в efbet Лига.

ЦСКА ще разчита на следните футболисти за визитата в Разград: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Дейвид Пастор, Иван Турицов, Адриан Лапеня, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Андрей Йорданов, Бруно Жордао, Исак Соле, Макс Ебонг, Джеймс Ето’о, Петко Панайотов, Илиан Илиев, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Мохамед Брахими, Леандро Годой и Йоанис Питас.

Сблъсъкът с Лудогорец е от ключово значение за амбициите на ЦСКА за трофей през сезона, като първият мач може да се окаже решаващ за развоя на полуфиналната битка.