БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Любо Ганев: Посланието е ясно – опитен треньор, който да извлече максимума от нашите млади момичета

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Имаме много младо и талантливо поколение, включително световните шампионки до 19 г. Да можем по най-бързия начин да интегрираме състезателките. Това каза президентът на БФ Волейбол Любомир Ганев при представянето на новия селекционер на женския ни волейболен тим Марчело Абонданца.

Любо Ганев: Посланието е ясно – опитен треньор, който да извлече максимума от нашите млади момичета
Слушай новината

След проведени дебати как да процедира женското направление, Управителният съвет на Федерацията се спря на това да изкопира модела при мъжете – да привлечем доказан специалист. Имаме много младо и талантливо поколение, включително световните шампионки до 19 г. Да можем по най-бързия начин да интегрираме състезателките. Това каза президентът на БФ Волейбол Любомир Ганев при представянето на новия селекционер на женския ни волейболен тим Марчело Абонданца.

"На този отбор поставихме цел да се класира на Олимпиадата 2032 г. Мисля, че всички знаете CV-то на Марчело Абонданца. Убедени сме, че имаме страхотни състезателки. От тях, в процес на работата, с много желание и себераздаване, трябва да направим така, че тези състезателки да играят задружно и да започнат да мечтаят така, както всички ние. Посланието е ясно – опитен треньор, който да извлече максимума от нашите млади момичета", каза още Ганев.

"Голямата ни цел е Олимпиадата през 2032 година", категоричен бе и самият Марчело Абонданца.

Италианският специалист се завърна начело на дамите след периода 2011-2014. Договорът му е за две плюс една години, като ще бъде автоматично подновен при изпълнение на голямата цел.

Любо Ганев заяви още, че няма да има натурализирани състезателки в състава.

"Трябва състезателката да е живяла 2-3 години тук. Знаете, че на Леон му отне четири години преди да играе за полския национален отбор. Вчера гледах баскетболистките, видях една американка. Нашата цел е да даваме възможност на българските състезателки. Политиката няма как да бъде променена. Много сложни станаха правилата на Международната федерация. Ще гоним цели с наши момичета", сподели президентът на БФ Волейбол.

Свързани статии:

Марчело Абонданца: Голямата цел е Олимпиадата през 2032 година
Марчело Абонданца: Голямата цел е Олимпиадата през 2032 година
За да стигнем до нея, трябва да минем през всички етапи, заяви...
Чете се за: 03:25 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
1
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
2
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
3
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
4
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
5
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1...
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК
6
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
6
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...

Още от: Български волейбол

Марчело Абонданца: Голямата цел е Олимпиадата през 2032 година
Марчело Абонданца: Голямата цел е Олимпиадата през 2032 година
Казийски и Соколов осигуриха трета победа на Халкбанк Казийски и Соколов осигуриха трета победа на Халкбанк
Чете се за: 00:40 мин.
Александър Николов и Лубе стъпиха накриво в италианското първенство Александър Николов и Лубе стъпиха накриво в италианското първенство
Чете се за: 00:40 мин.
Алекс Грозданов и Люблин записаха трета поредна загуба в първенството на Полша Алекс Грозданов и Люблин записаха трета поредна загуба в първенството на Полша
Чете се за: 01:35 мин.
Юлия Иванова-Минчева: Нямаме постоянство Юлия Иванова-Минчева: Нямаме постоянство
Чете се за: 01:52 мин.
Евелина Цветанова: Загубата от ЦСКА няма да спре устрема ни Евелина Цветанова: Загубата от ЦСКА няма да спре устрема ни
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика
ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл" Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл"
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Денонощни патрули в Карлово заради забелязаната мечка
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Произведени в ЕС оръжия подхранват конфликта в Судан
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ