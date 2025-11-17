Любо Ганев: Посланието е ясно – опитен треньор, който да извлече максимума от нашите млади момичета

След проведени дебати как да процедира женското направление, Управителният съвет на Федерацията се спря на това да изкопира модела при мъжете – да привлечем доказан специалист. Имаме много младо и талантливо поколение, включително световните шампионки до 19 г. Да можем по най-бързия начин да интегрираме състезателките. Това каза президентът на БФ Волейбол Любомир Ганев при представянето на новия селекционер на женския ни волейболен тим Марчело Абонданца.

"На този отбор поставихме цел да се класира на Олимпиадата 2032 г. Мисля, че всички знаете CV-то на Марчело Абонданца. Убедени сме, че имаме страхотни състезателки. От тях, в процес на работата, с много желание и себераздаване, трябва да направим така, че тези състезателки да играят задружно и да започнат да мечтаят така, както всички ние. Посланието е ясно – опитен треньор, който да извлече максимума от нашите млади момичета", каза още Ганев.

"Голямата ни цел е Олимпиадата през 2032 година", категоричен бе и самият Марчело Абонданца.

Италианският специалист се завърна начело на дамите след периода 2011-2014. Договорът му е за две плюс една години, като ще бъде автоматично подновен при изпълнение на голямата цел.

Любо Ганев заяви още, че няма да има натурализирани състезателки в състава.

"Трябва състезателката да е живяла 2-3 години тук. Знаете, че на Леон му отне четири години преди да играе за полския национален отбор. Вчера гледах баскетболистките, видях една американка. Нашата цел е да даваме възможност на българските състезателки. Политиката няма как да бъде променена. Много сложни станаха правилата на Международната федерация. Ще гоним цели с наши момичета", сподели президентът на БФ Волейбол.