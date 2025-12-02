БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мъгливо утро, слънчев следобед във вторник

мъгливо утро слънчев следобед вторник
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Ще има разкъсана средна и висока облачност. Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще има мъгла. Ще е почти тихо, в източните райони със слаб вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат от минус 1° до 4°, в София – около 0°, а максималните - между 7° и 12°, в София – около 8°.

Над Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат около 6°-7°, а максималните - между 11° и 14°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините също ще има разкъсана средна и висока облачност. Северозападният вятър ще се ориентира от югозапад и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

В сряда и четвъртък в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо и отново ще има условия за мъгли на места в низините и котловините. Облачността ще е значителна, а в сряда след обяд и в четвъртък в сутрешните часове в Западна България ще има и валежи от дъжд, предимно слаби. Минималните температури ще се повишават, в четвъртък ще са между 2° и 7°, а максималните ще са между 9° и 14°, по-ниски в местата с трайна мъгла.

В петък вятърът ще се ориентира от североизток, ще бъде умерен. Слаби превалявания ще има и на изток. Температурите ще останат без съществена промяна.

В събота ще бъде облачно, с валежи, в Южна и Източна България - значителни по количество. Вятърът ще е до умерен, в източните райони временно силен, от североизток. Минималните температури ще се повишат, а максималните ще тръгнат надолу.

