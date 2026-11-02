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Малък частен самолет се разби във Флорида, загинали са 9 души

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: АП/БТА
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Малък частен самолет се разби във Флорида. Загинали са и деветимата души на борда. Самоличността им още се изяснява.

Катастрофата е станала в жилищен квартал на 14 км от резиденцията на американския президент Доналд Тръмп "Мар-а-Лаго". К

адри от мястото на катастрофата показват кратер в улица, с малки огнища на пожар и разпръснати парчета бетон и отломки от самолета.

Според съобщения в американските медии самолетът е падал със скорост от над 150 метра в секунда преди да се разбие. По чудо няма загинали на земята. Машината е излетяла от Остин, Тексас, на път за Бахамските острови.

#9 загинали #разби се във Флорида #малък самолет

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