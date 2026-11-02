Малък частен самолет се разби във Флорида, загинали са 9 души

Малък частен самолет се разби във Флорида. Загинали са и деветимата души на борда. Самоличността им още се изяснява.

Катастрофата е станала в жилищен квартал на 14 км от резиденцията на американския президент Доналд Тръмп "Мар-а-Лаго". К

адри от мястото на катастрофата показват кратер в улица, с малки огнища на пожар и разпръснати парчета бетон и отломки от самолета.

Според съобщения в американските медии самолетът е падал със скорост от над 150 метра в секунда преди да се разбие. По чудо няма загинали на земята. Машината е излетяла от Остин, Тексас, на път за Бахамските острови.