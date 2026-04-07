Малки деца, остави сами в селскостопански двор – социалните служби в Елена проверяват случая

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
От Държавната агенция "Закрила на детето" са се самосезирали и са поискали подробна информация

Три малки деца, оставени сами в селскостопански двор в еленското село Беброво, са открити от полицията при проверка в селото вчера. Момиче на 3 години и момче на 1 година са били оставени на 11-годишната им леля, докато майката и бащата се грижели за стадо крави. Днес по случая социалните са започнали проверка по случая, задействан и Координационния механизъм за деца в риск, като тепърва ще се решава каква мярка за закрила ще бъде взета за децата.

18-годишната Сибел и 22-годишният ѝ мъж започнали работа в кравеферма в Беброво преди три години. Пристигнали с бебе на ръце, след това им се родило и второ. Семейството живее в няколко стаи, ползва ток от соларната система на фермата и вода от хидрофлор. Майката отрича децата й да са в риск.

Сибил: "Живи са, здрави са, прави са и корави са. Ей го, другото горе спи. Тук използвам стаите и долу са мои. Купувам им всичко, много пазаря. Аз правя тук домашно сирене, доя една крава за тях, яйца от кокошките."

Полицейски екип пристигнал в селото вчера, за да търси хора без адресна регистрация. В кравефермата открили двете деца заедно с 11-годишната им леля. Веднага подали сигнал до социалните и отдел "Закрила на детето".

Гюлтен Гочева: "Вчера ходихме там, аз и моето момиче бяхме свидетели. Не съм видяла нищо, нямаше ги навън. Майката явно пасе кравите с бащата, а това 11-годишно дете гледа малките."

Според кмета на селото, условията в стопанството не са подходящи за деца.

Николай Колев – кмет на село Беброво: "Виждал съм как кравата се отелила и теленцето и детенцето си играят на едно. Ставал съм свидел как децата се разхождат тук из тези изпражнения на кравите, играят си тук, не посещават никакви заведения, виждал съм социалните, че ги посещават."

Сибел казва, че не оставя редовно децата си сами, а майка ѝ е била при тях.

Фатме Мехмедова: "Аз запалих горе тяхната печка и дойдох да запаля и моята. По това време полицията дошла. Започнаха да снимат навсякъде – питаха къде е дъщеря ти, на Боринци ли е, викам – не, помага на мъжа си и това беше."

Сибел е категорична, че иска да се грижи за децата си:

"Техният лекар е в Сливен, другага седмица ще ги заведа да им вземат кръвни изследвания, да пусна малката на детска, малкия на преглед. Как ще ми вземат децата, аз няма да си дам децата."

От Държавната агенция "Закрила на детето" са се самосезирали по случая и са поискали подробна информация от социалните служби в Елена и полицията.

#без надзор #Елена #Държавната агенция за закрила на детето #малки деца #ДАЗД

