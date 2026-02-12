Манчестър Сити се справи с Фулъм по бързата процедура

Манчестър Сити отново показа, че не се е отказал от титлата във Висшата лига и изкова втори пореден успех. Съставът на Хосеп Гуардиола сътвори класика срещу Фулъм след 3:0 в мач от 26-ия кръг.

„Гражданите“ се нуждаеха само от 14 минути на „Етихад“, за да си свършат работата. Точни за „небесно-сините“ бяха Антоан Семеньо, Нико О‘Райли и Ерлинг Холанд, които бяха точни именно между 25-та и 39-та минута през в хода на първото полувреме. Това се оказа достатъчни за тима от Манчестър да остане в играта за титлата в английския елит, съкращавайки изоставането си до лидера Арсенал само на 3 точки. От своя страна „котиджърс“ сбъркаха за трети последователен път, продължавайки борбата да останат далече от зоната на изпадащите.

Сити има на сметката си 53 точки, което продължава да го поставя на второто място, докато футболистите на Марко Силва се намират на 12-та позиция с 34. На 21 февруари (събота) „гражданите“ ще приемат Нюкасъл, а Фулъм ще бъде гост на Съндърланд ден по-късно.

Домакините поеха инициативата още от самото начало, а първото сериозно положение за тях дойде в 10-та минута, когато Бернд Лено спаси шут на Густаво Нунеш. Само 4 минути по-късно и Нико О‘Райли стреля над вратата на гостите.

В 25-та минута усилията на „гражданите“ се увенчаха и с първо попадение. Пас за Антоан Семеньо бе засечен именно от него в съперниковото наказателно поле и топката навести вратата на лондончани.

В 30-та минута „котиджърс“ можеха да изравнят. Хари Уилсън стреля на два пъти, а при втория опит Джанлуиджи Доанарума прояви рефлекси и спаси.

Секунди по-късно „небесно-сините“ осъществиха мълниеносна контраатака, при която топката попадна в Ник О‘Райли. Той успя да се озове сам срещу Лено и да прати топката във вратата му.

В 39-та минута класиката бе факт. Ерлинг Холанд получи топката на границата на наказателното поле и с мощен изстрел също направи безпомощен Лено.

В края на първото полувреме гостите можеха да върнат гол, но Сантиаго Хименес пропусна удобна възможност да го стори.

На старта на второто полувреме Смит Роу също не успя да вкара първо попадение за лондончани. В 53-та минута отново Хименес стреля с глава, пращайки топката над вратата.

В 58-та минута Фил Фолдън пробва късмета си от границата на наказателното поле, но Лено бе на мястото си и не допусна четвърти гол. Последва затишие и пред двете врати, а в 70-та минута Жоао Муниз накара Донарума да спасява.

В последните три минути от добавеното време Джошуа Кинг отправи мощен удар, но и този път Донарума бе непоколебим и запази мрежата си суха.