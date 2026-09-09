Мартин Сотиров се завърна в Балкан

Гардът спечели сребърен медал с отбора през 2024 година.
От баскетболния шампион Балкан обявиха завръщането в отбора на Мартин Сотиров.
"Гардът с богат опит вече познава добре зеленото - част от отбора през сезон 2023/2024, той допринася за среброто в НБЛ и достигането до полуфиналите за Купата на България. След период в румънския Рапид Букурещ и Спартак Плевен през изминалия сезон, Мартин се присъединява за лятната подготовка към графика на нашия тим, а сега неговото завръщане е вече официално", написаха от клуба от Ботевград.
Баскетболистът се надява да вижда залата пълна през предстоящия сезон.
"Направихме супер отбор, момчетата са супер. Доста са силни. Всеки от нас търси да получи шанс и доверие на треньора. Ще се радвам на всеки един мач залата да е пълна. Феновете са шестият играч на терена с нас. Дано да ги зарадваме този сезон", сподели той в интервю за клубната медия.