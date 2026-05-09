Масово падане на Джиро д’Италия във Великотърновско: Седем колоездачи са пострадали

7 са пострадалите колоездачи от Джиро д’Италия при падането край лясковското село Мерданя. Най-тежко пострадалият е с фрактура на таза и тази вечер ще бъде транспортиран с линейка от Велико Търново до болница “Пирогов” в София.

Останалите са прегледани в спешното отделение на областната болница. Всички те са с повърхностни наранявания. Четирима са освободени, след като раните им са били обработени. За други двама предстои да се прецени дали ще бъдат хоспитализирани или също да бъдат освободени, ако състоянието им позволява.