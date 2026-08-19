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Мъж заплаши с пушка инкасатори на ВиК в Бургаско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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задържан мъж прострелял смъртоносно сина ловна пушка
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73-годишен мъж е задържан, след като заплашил с пневматична пушка двама служители на ВиК – Бургас.

Инцидентът е станал вчера сутринта в град Каблешково. Служителите посетили частен имот, за да извършат проверка и отчет на водомер.

По думите им пред входната врата били пресрещнати от собственика на имота, който държал пневматична пушка и им отправил закани и заплахи.

След подадения сигнал, полицията установила и задържала 73-годишния мъж. Той доброволно предал пневматичната пушка и две кутии със сачми.

#инкасатор #ВиК - Бургас #Бургас #пушка

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