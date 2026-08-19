Мъж заплаши с пушка инкасатори на ВиК в Бургаско

73-годишен мъж е задържан, след като заплашил с пневматична пушка двама служители на ВиК – Бургас.

Инцидентът е станал вчера сутринта в град Каблешково. Служителите посетили частен имот, за да извършат проверка и отчет на водомер.

По думите им пред входната врата били пресрещнати от собственика на имота, който държал пневматична пушка и им отправил закани и заплахи.

След подадения сигнал, полицията установила и задържала 73-годишния мъж. Той доброволно предал пневматичната пушка и две кутии със сачми.