Медведев стартира с успех в Алмати

Даниил Медведев (Русия) преодоля Адам Уолтън (Австралия) със 7:5, 7:6(0) във втория кръг на турнира по тенис в Алмати (Казахстан), който е от сериите АТР 250. Така руснакът успя да вземе реванш от същия съперник за поражението през август в Синсинати.

Вторият поставен в схемата спаси четири точки за пробив при изоставане от 1:4 във втория сет, с което започна неговия обрат. Медведев игра силно от крайната линия - общо 12 печеливши удара в частта, и обърна нещата в своя полза, а в тайбрека не даде никакъв шанс на австралиеца.

За разлика от много тенисисти, които се оплакват от сгъстения край на сезона, Медведев достигна полуфиналите в Шанхай и Пекин и спечели осем от последните си 10 мача. Следващият му съперник ще бъде унгареца Фабиан Марожан.

29-годишният тенисист, който преследва първата си титла от 2023-а година насам, се е изкачил с едно място до 14-ото в ранглистата и все още може да се класира за финалите на АТР за седма поредна година. Той изостава от осмия Лоренцо Мусети, който за момента заема последното вакантно място, с 1025 точки.

По-рано Шинтаро Мочизуки и Алекс Микелсен си уговориха среща на четвъртфинала. Японската звезда Мочизуки победи №4 в схемата на турнира Лучано Дардери (Италия) с 6:3, 6:3, за да се класира на такъв етап от АТР за първи път за първи път този сезон.

Намиращият се в доста колеблива форма Микелсен победи Бейбит Жукаев в първия кръг и затвърди победата си с 6:3, 6:2 срещу Александър Вукич, за да стигне третия етап.