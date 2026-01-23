Мениджърът на Рейнджърс: Трябваше да спечелим с два или три гола

Мениджърът на Глазгоу Рейнджърс Дани Рьол сподели след победата с 1:0 над Лудогорец в Лига Европа, че тимът му е можел да спечели с далеч по-голяма разлика. Мохамед Диоманде отбеляза единственото попадение в 33-та минута на двубоя на "Айброкс".

"Записахме седма поредна победа и това е фантастично, но изискванията тук са още по-големи", заяви Рьол в интервю за клубния уебсайт.

"Показахме добри неща и имахме положения, но не затворихме мача навреме. Трябваше да спечелим с два или три гола и това е нещо, върху което ще работим повече. Длъжни сме да се възползваме от положенията ни. За момента съм доволен, но ни предстоят още по-тежки мачове", продължи треньорът на шотландците.

"На полувремето с играчите обсъдихме играта ни на преса и те бяха по-агресивни през втората част. Това искам да виждам от тях. Имахме и повече положения, което беше чудесно, но трябва по-често да ги реализираме. За момента съм доволен и това е стандартът, който искам да виждам занапред", каза още Рьол.

Рейнджърс е аут от надпреварата в Лига Европа кръг преди края, a в шотландското първенство отборът на Рьол е трети с шест точки зад лидера Хартс.