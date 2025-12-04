БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента,...
Чете се за: 01:25 мин.
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 03:02 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

Моите въпроси за €: Как ще се разплащаме в новогодишната нощ?

Виолета Русенова
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Слушай новината

Въпрос, който вълнува доста хора - как ще се разплащаме в новогодишната нощ. След като Асоциацията на банките в България съобщи, че прекъсване ще е необходимо за техническо пренастройване на системите към новата валута, и е добре да имаме пари в брой, това питате и вие днес в рубриката ни "Моите въпроси за еврото".

Нели Василева: В кои дни да очакваме проблеми с плащания с карти и онлайн разплащания?

Християн Прашков, Мениджър "Стратегически инициативи" в търговска банка: "Не бих използвал думата проблеми, по-скоро ще има кратки моменти на прекъсване, за да се случи самата евроконверсия и това са часовете около полунощ. Очакванията са периодът, в който няма да има работоспособност на банкоматите, да е в рамките на един до два часа, времето ще е наистина много малко. В началото на декември планираме масова комуникация, в която ще обявим всички крайни часове за работа с плащания, карти, банкомати и клиентите ще могат да са наясно кое кога до колко часа ще работи."

#"Моите въпроси за €" #новини в Метрото

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Отиде си поетът Найден Вълчев
Отиде си поетът Найден Вълчев
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко...
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата"
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от...
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове,...

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...

