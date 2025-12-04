Моите въпроси за €: Как ще се разплащаме в новогодишната нощ?

Въпрос, който вълнува доста хора - как ще се разплащаме в новогодишната нощ. След като Асоциацията на банките в България съобщи, че прекъсване ще е необходимо за техническо пренастройване на системите към новата валута, и е добре да имаме пари в брой, това питате и вие днес в рубриката ни "Моите въпроси за еврото".

Нели Василева: В кои дни да очакваме проблеми с плащания с карти и онлайн разплащания?