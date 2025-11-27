Моите въпроси за €: Как ще вземем еврото и къде ще отиде левът?

Седмици преди въвеждане на еврото продължаваме да търсим отговори на вашите въпроси, свързани с промените след 1 януари.

Лъчезара: Как ще вземем еврото и къде ще отиде левът?

Левон Хампарцумян, банкер: "Аз мисля, че се подготвят едни пакети, които ще се продават от банките на физически лица и на фирми, които определено количество монети, банкноти, ще могат да бъдат закупени предварително. Банкоматите ще почнат от 1 януари да пускат евро, банките ще почнат да имат правилото, че няма да връщат, ако платиш левове, ще връщат евро и т.н. Така за един период, може би от основно в един месец и след това още половин година, ще може този процес да свърши, но, разбира се, веднага искам да кажа, ако някой намери след 20 години левове, те ще бъдат обменяеми по този курс, ще струва някакви малки пари това. Левът той ще остане исторически феномен, както много други европейски държави с националните си валути, но ще запази стойността, която ще може да бъде конвертирана в евро практически безкрай."