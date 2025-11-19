БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

"Моите въпроси за €": Ще има ли допълнителни такси за превалутирането на ипотечните кредити?

Светозар Костадинов
Всичко от автора
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Остават броени седмици преди въвеждане на еврото. Потърсихме отговори на въпросите ви за възможни промени свързани с ипотечните кредити.

Всичко, което ви вълнува, можете да питате в секцията "Моите въпроси за еврото" на сайта ни bntnews.bg или като сканирате QR кода на екрана си.

Ще има ли допълнителни такси за превалутирането на ипотечните кредити, ако те са договорени в лева?

"Не, всичко се случва безплатно и автоматично по фиксинга 1.95583. Няма да има допълнителни такси или лихви", каза Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на фирма за недвижими имоти.

Очаква ли се промяна в лихвите по ипотечните кредити след присъединяването ни към еврозоната?

"Аз лично очаквам и повече от 6 месеца да няма промяна в крайния лихвен процент. Може би година-две. Част от банките вече обявиха и формирането на лихвата си, която ще бъде на базата на средните депозити в евро. Други банки се чудят дали да бъде на базата на Юрибор, но смятам, че година-две няма да има промяна в крайния лихвен процент", коментира Гергана Тенекеджиева.

#"Моите въпроси за €" #превалутиране #ипотечни кредити

Великобритания удължи дерогацията за България
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери 120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и НЗОК (ОБЗОР) След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и НЗОК (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Протести в страната в защита на Благомир Коцев
Чете се за: 01:00 мин.
Политика
Литийно шествие се проведе в Пловдив за Деня на християнското...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
55 двойки празнуваха златна сватба в Димитровград
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
