"Моите въпроси за €": Ще има ли допълнителни такси за превалутирането на ипотечните кредити?

Остават броени седмици преди въвеждане на еврото. Потърсихме отговори на въпросите ви за възможни промени свързани с ипотечните кредити.

Всичко, което ви вълнува, можете да питате в секцията "Моите въпроси за еврото" на сайта ни bntnews.bg или като сканирате QR кода на екрана си.

Ще има ли допълнителни такси за превалутирането на ипотечните кредити, ако те са договорени в лева?

"Не, всичко се случва безплатно и автоматично по фиксинга 1.95583. Няма да има допълнителни такси или лихви", каза Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на фирма за недвижими имоти.

Очаква ли се промяна в лихвите по ипотечните кредити след присъединяването ни към еврозоната?