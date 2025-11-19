"Моите въпроси за €": Ще има ли допълнителни такси за превалутирането на ипотечните кредити?

Остават броени седмици преди въвеждане на еврото. Потърсихме отговори на въпросите ви за възможни промени свързани с ипотечните кредити.
Ще има ли допълнителни такси за превалутирането на ипотечните кредити, ако те са договорени в лева?
"Не, всичко се случва безплатно и автоматично по фиксинга 1.95583. Няма да има допълнителни такси или лихви", каза Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на фирма за недвижими имоти.
Очаква ли се промяна в лихвите по ипотечните кредити след присъединяването ни към еврозоната?
"Аз лично очаквам и повече от 6 месеца да няма промяна в крайния лихвен процент. Може би година-две. Част от банките вече обявиха и формирането на лихвата си, която ще бъде на базата на средните депозити в евро. Други банки се чудят дали да бъде на базата на Юрибор, но смятам, че година-две няма да има промяна в крайния лихвен процент", коментира Гергана Тенекеджиева.