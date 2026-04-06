Монако преодоля и Олимпик Марсилия в Лига 1

Монако продължава да трупа успех след успех в Лига 1. На свой терен „монегаските“ отказаха Олимпик Марсилия с 2:1 в мач от 28-ия кръг.

Така отборът от Княжеството увеличи серията си без загуба до десет мача в шампионата, като съхрани надежди за участие в Шампионската лига и през следващия сезон. Победата изравни „монегаските“ на четвъртото място във временното класиране именно с отбора от Марсилия и ги доближи на точка от Лил, който е трети.

Фоларин Балогън, който е отбелязал осем попадения в последните си осем мача за Монако във всички турнири, направи резултата 2:0 в 74-ата минута. Американецът влезе в наказателното поле и отправи страхотен удар в далечния ъгъл.

Александър Головин изведе Монако напред в 59-ата, а Амин Гуири намали за Марсилия в 85-ата минута.

Гостите, които играха без наказания Мейсън Грийнууд се опитаха да изравнят в края, но Лукаш Храдецки отрази опит на Факундо Медина с прецизно спасяване, а Джордан Тезе изби удар на Пиер-Емерик Обамеянг от линията.

Осемкратният олимпийски шампион по лека атлетика Юсейн Болт беше на стадион „Луи II“ и даде демонстративно началния удар на мача. Най-бързият човек в света има добри спомени от пистата в Монако, след като е печели на 100 метра на състезанието по лека атлетика „Херкулес“.