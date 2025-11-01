БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Монтана 2003 победи Рилски спортист в първия мач от женския баскетболен елит

Шампионките започнаха защитата на титлата си с успех.

монтана 2003 спечели гостуването рилски спортист женското баскетболно първенство
Снимка: БТА
Слушай новината

Шампионът Монтана 2003 победи гостуващия Рилски спортист с 83:71 (19:16, 25:19, 18:17, 21:19) в първия мач от новия сезон в женското баскетболно първенство на България.

Двата тима играха един срещу други преди няколко дни в Адриатическата лига, когато Монтана 2003 също записа успех.

Домакините превъзхождаха съперника през почти целия мач и още на почивката водеха с 44:35. В началото на второто полувреме баскетболистките от Монтана продължиха да трупат аванс, който достигна 79:59 четири минути преди края.

За победителките Гергана Иванова отбеляза 18 точки, а Радостина Христова добави 17 точки. За Рилски спортист се отличиха Деница Манолова със 17 точки и Джоузи-Ан Джонсън, която направи "дабъл-дабъл" от 14 точки и 16 борби.

В шампионата тази година участват само три отбора. Във втория кръг от сезона на 22 ноември Рилски спортист е домакин на Берое (Стара Загора).

