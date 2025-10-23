БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Монтана победи шампиона в Адриатическата лига Будучност

Спорт
Шампионът на България постигна трети пореден успех в турнира.

монтана 2003 спечели гостуването рилски спортист женското баскетболно първенство
Снимка: БТА
Третият от миналия сезон в Адриатическата лига и първенец на България по баскетбол Монтана 2003 победи шампиона Будучност (Черна гора) с 88:82 (17:23, 22:20, 31:15, 18:24) като домакин в зала „Младост“ в Монтана в третия си мач от тазгодишното издание на международната надпревара за жени. Успехът беше трети пореден от три изиграни срещи за Монтана 2003, докато Будучност допусна първа загуба и продължава с актив 1-1.

Домакините започнаха мобилизирано и водеха до средата на първата четвърт, когато черногорският състав стигна до обрат и след 10 минути игра имаше аванс от 23:17. Баскетболистките на Будучност задържаха инициативата през втората четвърт, като само в един момент Монтана 2003 успя да изравни, преди гостите да дръпнат с 8 точки при 38:30 пет минути преди почивката. До края на първото полувреме българският тим пак намали разликата и изоставаше с 39:43 след 20 минути игра.

Състезателките от Монтана изиграха отлична трета част, в края на която водеха със 70:58. Те изоставаха с 44:53 малко след началото на периода, но постепенно наваксаха изоставането си и натрупаха най-големия си аванс до този момент. Гостите се хвърлиха да намаляват разликата на старта на последната част и за около шест минути направиха серия от 15:4, доближавайки се на точка - 73:74. Будучност изравни за 79:79 при оставащи по-малко от три минути, но с два поредни коша на Даниела Морийо-Уолън и Джаника Грифит-Уолъс Монтана 2003 отново поведе с 83:79. Последва размяна на тройки, а последните пет точки за домакините бяха дело на Гергана Иванова.

Най-резултатна за победителките беше Радостина Христова с 20 точки, 8 борби и 3 асистенции, Джаника Грифит-Уолъс допринесе с 18 точки, 4 борби и 5 асистенции, а Гергана Иванова се отчете с 16 точки, 3 борби и 3 асистенции.

За Будучност Зорана Радонич завърши с "дабъл-дабъл" от 29 точки и 11 асистенции.

Баскетболистките на Монтана 2003 ще гостуват на другия български участник в надпреварата - Рилски спортист в следващия си двубой на 29 октомври. На 1 ноември ще стартира и новият сезон в българското първенство при дамите, като тогава Монтана 2003 ще бъде домакин на Рилски спортист в зала "Младост".

#Адриатическа лига за жени 2025/2026 #БК Монтана #БК Будучност

