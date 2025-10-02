БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На 91 години почина Джейн Гудол - природозащитник и експерт по шимпанзетата

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:27 мин.
На 91 години почина Джейн Гудол - природозащитник и експерт по шимпанзетата
Британската природозащитничка и световноизвестен експерт по шимпанзетата Джейн Гудол е починала на 91 години, съобщиха от Института "Джейн Гудол", цитирани от Пи Ей мидия/ДПА.

Приматологът и един от водещите специалисти по поведението на шимпанзетата е издъхнала в Калифорния от естествени причини.

"Откритията на д-р Гудол като етолог преобразиха науката. Тя беше неуморен защитник на опазването и възстановяването на природния свят", се посочва в публикация на страницата на института във Фейсбук.

В официално изявление съизпълнителният директор на "Грийнпийс" във Великобритания Уил Маккалън заявява: "Съкрушени сме да научим за кончината на д-р Джейн Гудол. Тя беше един от гигантите на природозащитата в нашето време."

Актьорът и природозащитник Леонардо ди Каприо, носител на "Оскар", също отдаде почит на "скъпата си приятелка" и "личен герой". В пост в Инстаграм той пише, че "всеки от нас трябва да поеме факела" и да защитава "нашия общ дом".

Звездата от "Титаник" сподели и снимка с Гудол, направена през 2002 г. по време на церемонията, на която тя получава титлата Посланик на мира на ООН - 12 години преди самият Ди Каприо да бъде удостоен със същото почетно звание. "Днес загубихме истински герой на планетата, вдъхновение за милиони и скъп приятел", добавя актьорът.

"Джейн Гудол посвети живота си на защитата на природата и бе гласът на дивите животни и екосистемите, в които те живеят. Нейните новаторски изследвания на шимпанзетата в Танзания промениха разбирането ни за това как нашите най-близки родственици живеят, общуват и мислят. Тя ни напомни, че сме дълбоко свързани не само с шимпанзетата и другите големи маймуни, но и с цялата жива природа", пише Ди Каприо.

Джейн Гудол е родена през 1934 г. в Лондон. През 1960 г. започва да изследва свободно живеещите шимпанзета в Танзания. През юли същата година пристига в националния парк „Гомбе Стрийм“ на брега на езерото Танганика – във времена, когато за жена подобно начинание било изключителна рядкост.

Там тя прави революционно откритие, наблюдавайки шимпанзето Дейвид Сивата брада, което използва клонка като инструмент, за да "лови" термити. Това откритие променя схващането, че единствено хората са способни да изработват и употребяват инструменти.

Нейните проучвания върху шимпанзетата остават най-дългото теренно изследване на диви животни в историята. През 1977 г. Гудол основава Института "Джейн Гудол", който работи за опазване на застрашени видове и подкрепя младежки проекти в защита на природата.

През 2004 г. тя получава рицарско звание дейм, връчено ѝ от тогавашния принц на Уелс, а днес крал Чарлз III, в Бъкингамския дворец.

