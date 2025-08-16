След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти

Малко повече от три часа продължи срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Американският и руският президент разговаряха за първи път на живо от 2019г. и за първи път началото на войната.

След срещата във формат 3х3 двамата дадоха съвместна пресконференция, която започна малко след 01:50 българско време.

Тръмп даде думата първо на Путин, който определи разговорите като много продуктивни. Руският президент изтъкна, че изборът на Аляска за срещата е бил много логичен, туй като единствено Беринговият проток разделя американската и руската територия. При пристигането си, руският президент е приветствал Тръмп с думите "Здравей, съседе!".

Путин изрази надежда, че срещата в Аляска ще бъде не просто отправна точка към постигането на мир в Украйна, но и към засилване на двустранните отношения между Русия и Съединените щати.



Доналд Тръмп започна изявлението си с думите, че все още няма сделка. Допълни и че ще се обади на украинския лидер Володимир Зеленски и на европейски лидери, за да ги информира в детайли за разговора си в Путин.

Американският президент изтъкна, че е постигнат огормен прогрес след разговора във военната база "Елмендорф". Припомни твърденията, че руски хакери стоят зад първата му президентска победа - тази срещу Хилари Клинтън.

"Все още не сме там, но имаме голям шанс да го постигнем" - така Тръмп коментира напредъка по въпроса за Украйна.

Президентът на САЩ благодари на Путин и изрази надежда, че съвсем скоро ще се видят отново. В отговор Путин се обърна към него на английски с думите "Следващия път в Москва". Тръмп се засмя и каза, че вероятно това би му донесло много проблеми.

Така пресконференцията на Доналд Тръмп и Владимир Путин приключи за около 20 минути. Двамата президенти отново се здрависаха и напуснаха залата без да отговарят на журналистически въпроси.

Доналд Тръмп и Владимир Путин разговаряха на живо за първи път от началото на войната. Историческата среща между президентите на САЩ и Русия в Аляска беше, както с фокус върху войната в Украйна, но тя беше и ключова за двустранните им отношения.

Разговорите започнаха около 22:30, а журналистите бяха помолени да напуснат. Първоначално планираната среща на четири очи между Доналд Тръмп и Владимир Путин се провежда във формат "три на три".

Към американския лидер се присъединиха държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп за Русия Стив Уиткоф. Владимир Путин е заедно с външния министър Сергей Лавров и съветника по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков.

В началото на тристранната среща двамата президенти не направиха изявления и не отговориха на настойчивите журналистически въпроси.

По-рано Доналд Тръмп и Владимир Путин слязоха от своите самолети почти едновременно и тръгнаха един към друг. Гостът получи аплодисменти и потупване по гърба от домакина, последва ръкостискане между самолети Еф-22 "Раптор".

Владимир Тръмп се качи в държавната лимузина на Доналд Тръмп и по този начин двамата лидери получиха възможност да разменят няколко реплики насаме. Иначе руският лидер ще се придвижва из Аляска на своята лимузина Аурус. В залата на преговорите е окачен лозунг за стремеж към мир.

Трибуните за предстоящата пресконференция са позиционирани след внимателни измервания, предава ТАСС. Внимателно е измерено както отстоянието между двамата оратори, така и отстоянието от края на подиума.