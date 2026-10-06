НА ЖИВО: Лига на нациите: Люксембург - България 0:1, Кристиян Балов откри за "лъвовете"

Българският национален отбор по футбол слага край на своето участие в първия прозорец Лигата на нациите. Селекцията, водена временно от Атанас Рибарски, ще спори с Люксембург в мач от четвъртия кръг на група 4 в Лига C. Срещата на „Стад дьо Люксембург“ ще стартира от 21:45 часа българско време.

Българите ще търсят първи успех от началото на турнира след разочароващото си представяне до този момент. „Лъвовете“ се намират на последното четвърто място със само точка актив. От своя страна съставът на Джеф Щрасер заема третата позиция с 3 точки.

Главен съдия на мача е Андрис Трейманис от Латвия.

Състави:

Люксембург:

Антони Морис (К) – 4. Флориан Бонхент, 5. Вахид Селимович, 13. Дирк Карлсон, 14. Ерик Вейга - 6. Томас Морейра, 8. Енцо Дуарте - 15. Омар Натами, 11. Венсан Тил, 17. Хамза Кадамани - 9. Джейсън Видейра

Резерви: 12. Тиаго Перейра, 23. Лукас Фокс, 16. Тим Кипс, 2. Елдин Джогович, 3. Арнолд Кевани, 7. Айман Дардари, 10. Тимоти Рупил, 18. Софиан Икене, 19. Матиас Олесен, 20. Мигел Гонсалвеш, 21. Себастиен Тил, 22. Марвин Мартинс

Селекционер: Джеф Щрасер

България:

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1. Даниел Наумов – 2. Йоан Стоянов, 13. Стефан Велков, 6. Емил Ценов, 15. Християн Петров - 8. Андриан Краев, 4. Илия Груев (К) - 17. Мартин Минчев, 11. Георги Русев, 18. Кристиян Балов - 9. Атанас Илиев

Резерви: 12. Димитър Митов, 23. Алекс Божев, 3. Андреа Христов, 5. Кристиан Димитров, 7. Борислав Цонев, 10. Здравко Димитров, 14. Асен Чандъров, 16. Петко Панайотов, 19. Иван Турицов, 20. Владимир Николов, 21. Станислав Иванов, 22. Кристиян Стоянов

Селекционер: Атанас Рибарски